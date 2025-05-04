بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

والد ضحايا حريق أبو علندا: الكهرباء التالفة تسببت بالمأساة

4 مايو 2025
والد ضحايا حريق أبو علندا: الكهرباء التالفة تسببت بالمأساة

وطنا اليوم:كشف والد الأطفال الأربعة الذين قضوا في الحريق المأساوي داخل سكن تابع لأحد المساجد في منطقة أبو علندا، أن السبب الرئيسي للحريق كان نتيجة تلف في الأسلاك الكهربائية وتهالك الأباريز داخل السكن، نافياً ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن أن السبب يعود لاستخدام شاحن أو هاتف.
وأكد الأب المكلوم أن أبناءه لم يمتلكوا هواتف من الأساس، مشيرًا إلى أن تمديدات الكهرباء الرديئة وتآكلها هي ما أدى إلى وقوع الكارثة التي أفقدته أطفاله، والذين تتراوح أعمارهم بين 5 و10 سنوات.
وأضاف أنه سبق وأن طالب بنقله من السكن عدة مرات بسبب سوء البنية التحتية الكهربائية، وذلك من خلال مخاطبة مدير الأوقاف المسؤول، دون استجابة، محمّلاً مسؤولية ما جرى للإهمال في الصيانة وغياب الإجراءات الوقائية داخل السكن.
الى ذلك أوعز وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة بنقل أسرة أطفال توفوا إثر حريق شبّ داخل سكن في الطابق الأرضي تابع لأحد المساجد في منطقة أبو علندا بالعاصمة عمّان إلى سكن جديد مع تجهيزه بكامل مستلزماته.
وأعربت وزارة الأوقاف عن صادق تعازي موظفيها ومواساتهم لذوي الضحايا.
وعبَّر الخلايلة لدى زيارته بيت العزاء عن تعازيه ومواساته لذوي الضحايا، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، ومبديا استعداد الوزارة لتقديم أي عون إثر هذا المصاب.
كما اطلع الخلايلة برفقة الأمين العام للوزارة عبدالله العقيل على موقع الحادث وتفاصيله، والإجراءات المتخذة وكل ما يلزم لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
وقال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام ان كوادر الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان تعاملت اليوم (السبت) مع حريق شب داخل سكن بالطابق الأرضي تابع لأحد المساجد بمنطقة ابو علندا.
ونتج عن الحريق وفاة أربعة أطفال اشقاء تتراوح أعمارهم ما بين(5 و10) سنوات إثر تعرضهم لحروق بالغة في الجسم وإصابة طفلين آخرين من نفس العائلة يبلغان من العمر(2و3) سنوات بضيق في التنفس إثر استنشاقهم للغازات المنبعثة من الحريق.
حيث عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة عليه بينما تولت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهما وإخلاء الوفيات إلى مستشفى التوتنجي الحكومي ومستشفى البشير الحكومي والاصابات قيد العلاج، وتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:18

ترمب: هدفنا تفكيك كامل للبرنامج النووي الإيراني ولا أقبل بأقل من ذلك

15:13

المومني: الإعلام ركيزة أساسية في تمكين المرأة وتحقيق العدالة الاجتماعية

14:44

مطبخ الحملة الأردنية يواصل تقديم الوجبات في غزة رغم إغلاق المعابر

14:35

أحوال كارثية بمعقل الإبادة : وفاة 57 طفلا في غزة بسبب سوء التغذية

14:34

“الهندسة الكهربائية” تكرّم أعضاءها ولجانها: 4928 منتسباً جديداً وأكثر من 300 نشاطاً خلال دورة واحدة

14:02

الضمان تدعو للتأكد من انطباق المهن الخطرة على مهن قبل الاستقالة

13:58

الخصاونة: الدولة الأردنية حاسمة وواضحة وشديدة البأس

13:53

وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 390 موقوفا إداريا

13:51

انطلاق فعاليات أسبوع النزاهة 2025 في جامعة البلقاء التطبيقية

13:49

عودة الحركة السياحية في البترا بشكل طبيعي بعد حالة عدم الاستقرار الجوي

13:44

مجلس النواب يقر توصيات تقريري ديوان المحاسبة لعامي 2022 و2023

13:04

“الجامعات الأردنية بين تقييد الاستقلال وضياع الحقوق: قراءة في قرارات الحكومة”

وفيات
وفيات الاثنين 5-5-2025وفيات الاحد 5-4-2025وفيات الجمعة 2-5-2025وفيات الخميس 1-5-2025وفيات الاربعاء 30- 4 – 2025