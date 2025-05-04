إغلاق مؤقت لطريق وادي عربة من الريشة إلى غرندل لانعدام الرؤية

وطنا اليوم:أغلقت كوادر الإدارات المرورية بشكل مؤقت، طريق وادي عربة من الريشة إلى غرندل؛ بسبب انعدام الرؤية.

وأهاب ضابط عمليات الدوريات الخارجية بالسائقين سالكي الطرق الجنوبية والشرقية بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر واتباع تعليمات رجال الأمن العام وتوجيهاتهم؛ حرصًا على سلامتهم، وفق ما نقلت إذاعة الأمن العام.

ودعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، في ظل الظروف الجوية السائدة التي ستشهدها المملكة، والمتمثلة بحالة من عدم الاستقرار الجوي المتوقعة مساء اليوم، حيث تهطل زخات متفرقة من المطر خاصة في جنوب المملكة وشرقها.

وأكدت المديرية في بيان صادر عنها ضرورة الابتعاد عن أماكن تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في جنوب المملكة وشرقها.

وشددت على ضرورة القيادة بحذر؛ لتجنب الحوادث الناتجة عن الانزلاقات على الطرق التي تشهد هطولا للأمطار.

ونبهت على أهمية أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة تدني مدى الرؤية الأفقية؛ بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، وعدم التردد في طلب المساعدة عند الحاجة عبر الاتصال برقم الطوارئ الموحد(911).

وكانت إدارة الأرصاد الجوية، قد حذرت من تدني مدى الرؤية الأفقية وخطر الانزلاق على الطرق الخارجية في محافظة معان؛ نتيجة لهطول زخات من المطر على الطريق الصحراوي.

كما توجد فرصة لهطول زخات متقطعة من المطر، قد يصحبها الرعد أحيانا، في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية والوسطى، وذلك لفترات قصيرة.