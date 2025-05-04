استطلاع يظهر ارتفاع الثقة بحكومة جعفر حسان

استطلاع رأي: 74% من الأردنيين يعتقدون أن الأمور تسير بالاتجاه الإيجابي

استطلاع رأي: 52% من الأردنيين يعتقدون أن الاقتصاد الأردني يسير في الاتجاه الإيجابي

استطلاع رأي: ارتفاع ثقة العينة الوطنية بقدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة إلى 65% مقارنة بـ51% و54% في الاستطلاعين السابقين

استطلاع رأي: ارتفاع نسبة من يعتقدون من العينة الوطنية أن رئيس الوزراء قادر على تحمل مسؤوليات المرحلة إلى 71%

استطلاع رأي: 94% من قادة الرأي وأكثر من نصف الأردنيين يتابعون ما تقوم به الحكومة الحالية منذ تشكيلها.

استطلاع رأي: ارتفاع نسبة من يعتقدون أن الناس يستطيعون انتقاد الحكومة بدون خوف من 51% إلى %55

استطلاع رأي: 56% من عينة قادة الرأي و65% من أفراد العينة الوطنية لا يؤيدون إجراء تعديل وزراي

استطلاع رأي: ارتفاع مستوى ثقة الأردنيين بمؤسسات الدولة الحكومية والتشريعية والسياسية والأمنية

وطنا اليوم:أظهرت نتائج استطلاع أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية، أعلنه الأحد، ارتفاع الثقة بحكومة جعفر حسان مقارنة بالاستطلاعات السابقة، إذ ارتفعت ثقة العينة الوطنية بقدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة إلى 65% خلال 200 يوم من تشكيلها، مقارنة بـ51% في استطلاع الـ 100 و54% في الاستطلاع الذي أجري عند التشكيل.

وخلال مؤتمر صحفي في الجامعة الأردنية، كشفت نتائج عينة قادة الرأي أن 64% يعتقدون أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة خلال 200 يوم، مقارنة بـ 70% في استطلاع الـ 100 يوم، و52% في استطلاع التشكيل.

وفي المقارنة مع الحكومات السَّابقة، كشف الاستطلاع أن رئيس الوزراء جعفر حسان وحكومته حازا النسبة الأعلى من ثقة المواطنين بقدرتهم على تحمل مسؤوليات المرحلة منذ عام 2011م.

كما كشف الاستطلاع ارتفاع نسبة من يعتقدون من العينة الوطنية أن حسّان كان قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة إلى 71% خلال 200 يوم من التشكيل، مقارنة بـ 55% في استطلاع الـ 100 يوم، و57% في استطلاع التشكيل.

فيما أظهرت عيَّنة قادة الرأي أن 75% يعتقدون أن رئيس الوزراء كان قادرا على تحمل مسؤولياته خلال 200 يوم مقارنة بـ 76% في استطلاع 100% يوم و55% عند التشكيل.

وفيما يتعلق بالفريق الوزاري، ارتفعت نسبة من يعتقدون بقدرته على تحمل مسؤولياته من العينة الوطنية إلى 60% خلال 200 يوم، مقارنة بـ 47% في استطلاع الـ 100 يوم، و50% في استطلاع التشكيل، فيما بلغت النسبة لدى عينة قادة الرأي 54%، مقارنة بـ 55% في استطلاع الـ 100 يوم و45% خلال استطلاع التشكيل.

وأبدى أكثر من نصف مستجيبي العينة الوطنية 58% منهم و50% من عينة قادة الرأي تفاؤلهم بالفريق الوزراي للحكومة، وفق مركز الدراسات الاستراتيجية.

وفيما يتعلق بسير الأمور في الأردن، أظهرت نتائج الاستطلاع أن غالبية الأردنيين بنسبة 74% يعتقدون أن الأمور تسير بالاتجاه الإيجابي، حيث ارتفعت هذه النسبة بشكل لافت من 47% في استطلاع الـ 100 يوم، و55% في استطلاع التشكيل.

وكشف الاستطلاع أن ثلثي الأردنيين بنسبة 66% راضون عن الزيارات الميدانية التي يقوم بها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان منذ تشكيل الحكومة ولغاية الآن، ويرى 40% منهم أن هذه الزيارات كان لها أثر إيجابي على المحافظة التي يسكنونها.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن أكثر من نصف الأردنيين بواقع 52% يتابعون ما قامت أو تقوم به الحكومة الحالية منذ تشكيلها حتى الآن، فيما أفاد الغالبية العظمى من عينة قادة الرأي 94% أنهم يتابعون ما قمت أو تقوم به الحكومة.

كما أظهر الاستطلاع أن 36٪؜ من المواطنين يوافقون بشدة و39٪ منهم يوافقون نوعاً ما على أن الحكومة تفعل الحكومة كل ما بوسعها لتزويد المواطنين بجميع الخدمات، مسجلة ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة باستطلاع الـ 100 يوم حيث كانت النتيجة 17٪؜ يوافقون بشدة، 45٪؜ يوافقون نوعاً ما. وكذلك الأمر بالنسبة لعينة قادة الرأي، حيث يوافق بشدة 10٪؜ منهم و61٪ يوافقون نوعاً ما على أن الحكومة تفعل كل ما بوسعها لتزويد المواطنين بجميع الخدمات”.

وأظهرت النتائج أيضاً ارتفاع نسبة من يعتقدون أن الناس في هذه الأيام يستطيعون انتقاد الحكومة دون خوف من 51% إلى %55 في استطلاع 200 يوم.

وفيما يتعلق بالتعديل الوزاري، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 56% من عينة قادة الرأي و65% من أفراد العينة الوطنية لا يؤيدون إجراء تعديل وزراي.

كما ارتفع مستوى ثقة الأردنيين بمؤسسات الدولة الحكومية والتشريعية والسياسية والأمنية، حيث بلغت نسبة ثقة المواطنين بالجيش العربي 99%، والأمن العام 89%، والمخابرات العامة 99%، والدفاع المدني 99%.

ويأتي التقرير استمراراً لنهج مركز الدراسات الاستراتيجية في سَبْر آراء المواطنين وتحليل اتجاهات الرأي العام الأردني حول قدرة الحكومات على تحمّل مسؤولياتها، إذ جرى تنفيذ الاستطلاع لحكومة حسّان بعد مرور 200 يوم على تشكيلها؛ حيث تشكلت الحكومة بتاريخ 18/9/2024، حيث أجرى المركز استطلاع التشكيل خلال الفترة بين 19-25/9/2024، واستطلاع الـ 100 يوم خلال الفترة 5-10/1/2025.

وجرى تنفيذ هذا الاستطلاع (200 يوم) خلال الفترة 17-27/4/2025، وبلغ حجم العينة الوطنية 1225 شخصا ممن تزيد أعمارهم ال-18 سنة، وبنسبة 50 % ذكوراً و50 % إناثاً، جرى اختيارهم بشكل عشوائي من 180 موقعاً تغطي المملكة الأردنية الهاشمية كافة.

وبلغ حجم عينة قادة الرأي (356) مستجيب، موزعة على سبع فئات هي: (كبار رجال وسيدات الدولة، قيادات حزبية، قيادات نقابات مهنية وعمالية، أساتذة جامعات، النقابات المهنية، كبار رجال وسيدات الأعمال، الكتاب والصحفيون، الادباء والفنانون) وبنسبة استجابة بلغت (93.6%).

وشارك في تنفيذ هذا الاستطلاع 18 باحثة مكتبية و3 مشرفين وكانت نسبة هامش الخطأ في العينة الوطنية (±3.0) عند مستوى ثقة (94.0%).

ويظهر هذا الاستطلاع توجهات المواطنين الأردنيين وتقييمهم لأداء الحكومة في مجموعة من المحاور الرئيسية بالإضافة الى تقييم قدراتها على تنفيذ التوجيهات الملكية. فضلاً عن ذلك، هدف الاستطلاع إلى التعرف على اتجاهات الرأي العام لكيفية اتجاه سير الأمور في الأردن، ولأهم المشكلات التي تواجه الأردن. وإلى التعرف على مواقف وآراء المواطنين حول بعض القضايا الراهنة في الأردن، والوضع الاقتصادي في الأردن، وزيارات رئيس الوزراء الميدانية، والثقة بمؤسسات الدولة.