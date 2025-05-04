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اكتشاف 3 جرائم قتل مجهولة الهوية منذ ٢٠ عاما خلال شهر

53 ثانية ago
اكتشاف 3 جرائم قتل مجهولة الهوية منذ ٢٠ عاما خلال شهر

وطنا اليوم:في سابقة مهنية متقدمة، تمكن رجال الامن العام من اكتشاف 3 جرائم قتل مجهولة الهوية بعد مضي اكثر من 20 عاما على ارتكابها خلال الاشهر الماضية.
وفيما يتعلق بجريمة البترا والتي شكل اكتشافها نقلة نوعية ومهنية متطورة للامن العام بعد ٢١ عاماً على ارتكابها من قبل مجهول ولاقت ارتياحا شعبيا واسعا واعتزازا كبيرا بجهود الامن العام ليتم اكتشاف المجرم وحيثيات الجريمة وتحويله للقضاء.
وقال مصدر مطلع إنه تم اسناد تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار لقاتل المغدور في البترا على خلاف مالي، وفق ما نقلت الرأي، حيث ان عقوبتها الاعدام في حال ثبوتها قضائيا.
وصادقت محكمة التمييز على حكم الاعدام لقاتل والدته في الكرك، وعلى حكم الاعدام في قضية وقعت في اربد قام صديق بقتل صديقه على خلاف مالي.
وفيما يتعلق بجريمة صويلح حول الفتاة التي قتلت زوجها حرقا على خلافات فما زالت تحت التحقيق وبحسب المصدر فان عقوبتها هي الاعدام وفق المادة ٧٢ من قانون العقوبات التي تقضي بالعقوبة في حال اضرام حريق ادى الى وفاة شخص.
وحول قضية المتهم بقتل ابنائه الاثنين غرقا في سيل الزرقاء لخلافات بينه وبين زوجته فقد اسقطت الزوجة حقها بحق زوجها بعد ان وجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار ويبقى القرار رهنا في يد القضاء بانتظار الحكم الصادر عنها.


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