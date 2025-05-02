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إغلاق خمارة وتحويل صاحبها للمدعي العام بعد افتتاحها بزفة

دقيقتان ago
إغلاق خمارة وتحويل صاحبها للمدعي العام بعد افتتاحها بزفة

وطنا اليوم:كشف محافظة الزرقاء، فراس أبو قاعود عن إغلاق محل لبيع المشروبات الروحية “خمارة” بعد إقامة حفل افتتاح له بزفة وأهازيج.
وعلق ابو قاعود على منشور أحد الناشطين في الزرقاء الذي تهكم على إقامة حفل وزفة لافتتاح “خمارة” قائلًا إنه تم إغلاق الخمار وسيتم تحويل صاحبها إلى المدعي العام.
وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فيديو لافتتاح “خمارة” في الزرقاء باحتفال تضمن “زفة” وأهازيج تراثية.
وأوضح مصدر أن الحفل الذي ظهر في الفيديو لم يكن بمناسبة افتتاح المنشأة، وإنما احتفال خاص بعيد ميلاد ورغم ذلك، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة فور انتشار المقطع، استنادًا لتوجيهات مباشرة من المحافظ، وبما ينسجم مع القوانين والتعليمات الناظمة.


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