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الحكومة تكرم 600 عامل متميز في القطاع البلدي

1 مايو 2025
الحكومة تكرم 600 عامل متميز في القطاع البلدي

وطنا اليوم:كرمت الحكومة اليوم الخميس، من خلال وزارة الإدارة المحلية، 600 عامل من المتميزين في أداء واجباتهم في القطاع البلدي، وذلك بمناسبة عيد العمال.
وشمل التكريم 600 عامل غالبيتهم عمال وطن، بالإضافة إلى عمال زراعة وعمال صيانة، من جميع بلديات المملكة ومجالس الخدمات المشتركة، وذلك تقديراً لتميزهم في أداء أعمالهم.


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