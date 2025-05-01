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الجمارك: ضبط 1400 كروز دخان مهرب في عمليتين منفصلتين

23 ثانية ago
الجمارك: ضبط 1400 كروز دخان مهرب في عمليتين منفصلتين

وطنا اليوم:أعلنت دائرة الجمارك الأردنية عن ضبط 1400 كروز دخان مهرب في عمليتين منفصلتين، نفذتهما كوادرها في كل من مديرية مكافحة التهريب ومركز جمرك حدود الكرامة.
وقال الناطق الإعلامي باسم الجمارك، إن كوادر مكافحة التهريب، وبالتعاون مع مديرية الاستخبار، تمكنت من ضبط 1000 كروز دخان معدة للبيع داخل السوق المحلي، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.
وفي عملية أخرى، تمكنت الكوادر الجمركية في مركز جمرك حدود الكرامة من ضبط 400 كروز دخان مهرب، جرى العثور عليها داخل مركبتين تم تفتيشهما بشكل منفصل، وتم تنظيم الضبوطات اللازمة أصولاً.


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