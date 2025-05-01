ضبط معتدٍ متكرر على الثروة الحرجية في عجلون وإحالته إلى القضاء

وطنا اليوم:ألقت كوادر حراج عجلون بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة الخميس القبض على أحد المعتدين على الثروة الحرجية، وضبطت بحوزته كميات من الحطب.

وقال مدير زراعة عجلون المهندس رامي العدوان، إن الشخص الذي تم ضبطه يُعد من مكرري الاعتداءات على الثروة الحرجية وصادر بحقه ثلاثة ضبوطات سابقة، لافتًا إلى أنه جرى تتبعه ومراقبته من قِبل طوافي الحراج إلى أن جرى ضبطه في منطقة الجنيد بمحافظة عجلون.

وأضاف، أن مجموع القضايا الحرجية السابقة بحق الشخص تصل إلى نحو 120 ألف دينار، فضلًا عن الكميات المضبوطة في الحادثة الأخيرة ما يعكس خطورة التعديات المرتكبة من قبله وتأثيرها السلبي على الغابات والغطاء النباتي في المحافظة.

وأكد العدوان، أنه جرى حجز المركبة المستخدمة في التعدي ومصادرة كميات الحطب المضبوطة وإحالة القضية إلى الجهات المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالف.