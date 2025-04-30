اردني يناشد للعثور على والدته المفقودة في الزرقاء

وطنا اليوم:ناشد الاردني معتصم عيسى البطه في منطقة جبل طارق في محافظة الزرقاء ، كافة المواطنين، مساعدته في العثور على والدته ميسون ام معتصم، والتي فُقدت منذ يوم الاثنين 28 نيسان 2025.

وذكر البطه في تصريحات ، ان والدته خرجت والتي تعاني من الصم والبكم وغير مدركة عقليا، من منزلهم الكائن في جبل طارق بمحافظة الزرقاء، ولم تعد إلى المنزل.

ودعا البطه كل من لديه أي معلومات عن مكان تواجد حسن أو شاهده في أي منطقة،

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