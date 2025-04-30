تقرير جنائي يكشف معدلات الجريمة في الأردن

وطنا اليوم:في كل 22 دقيقة تقريبًا، تُرتكب جريمة في الأردن. هذا ما تكشفه بيانات التقرير الجنائي السنوي لعام 2024، الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية، والتي ترسم ملامح مشهد أمني آخذ بالتغيّر، وتُظهر أن وتيرة الجريمة تشهد تصاعدًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي.

وبحسب التقرير، تقع جريمة في المملكة كل 21 دقيقة و59 ثانية، وهو تسارع زمني يعكس زيادة في النشاط الإجرامي، ويدق ناقوس الخطر أمام الجهات الأمنية والمجتمع على حد سواء.

الأموال في مرمى الجرائم.. والإنسان في المرتبة الثانية

ومن بين جميع فئات الجرائم، جاءت الجرائم الواقعة على الأموال – كالنصب والسرقة والاحتيال – في الصدارة، حيث تُسجل جريمة كل 22 دقيقة و53 ثانية.

تليها الجرائم الواقعة على الإنسان، مثل القتل والإيذاء، بمعدل جريمة كل 28 دقيقة و20 ثانية.

وتُظهر الفروقات الزمنية في ارتكاب أنواع الجرائم تفاوتًا واضحًا في حجم التهديد وخطورته، ما يفرض ضرورة التفريق في المعالجة الأمنية والاجتماعية بين الفئات.

جرائم كل نصف ساعة.. أو أقل

ويُسجل الأردن جريمة جنحوية – أقل خطورة – كل 31 دقيقة و53 ثانية، بينما تقع جريمة جنائية خطيرة كل 59 دقيقة و59 ثانية.

وفي الوقت ذاته، تُرتكب جرائم تمس السلامة العامة كل 35 دقيقة و35 ثانية.

أما الجرائم الواقعة على الثقة العامة، مثل التزوير والرشوة، فتحدث بوتيرة أبطأ – جريمة كل 1 ساعة و35 دقيقة، في حين تُرتكب جرائم ضد الإدارة العامة – مثل إساءة استخدام السلطة – بمعدل جريمة كل 2 ساعة و33 دقيقة.

جرائم الأخلاق في الظل.. لكن قائمة

ورغم أنها الأقل من حيث التكرار، إلا أن الجرائم الواقعة على الأخلاق والآداب العامة ما زالت حاضرة، بمعدل جريمة واحدة كل 6 ساعات و15 دقيقة، فيما تقع الجرائم المصنفة ضمن فئة “أخرى” كل 9 ساعات و48 دقيقة.

ما وراء الأرقام: تحذيرات من التبعات

يرى خبراء أن هذا التسارع في وتيرة الجريمة لا يرتبط فقط بالعوامل الأمنية، بل يعكس تحولات اجتماعية واقتصادية أعمق، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وضغوط البطالة، وتحديات الصحة النفسية.

ويشددون على أهمية الجمع بين الردع القانوني والوقاية المجتمعية، والاستثمار في التعليم والإرشاد والدعم الأسري، لمواجهة الجريمة من جذورها.

وبحسب التقرير الجنائي السنوي، فإن هذا الارتفاع يُعدّ جزءًا من مسار متقلب لمعدلات الجريمة خلال السنوات الست الماضية، كما يظهر الذي يرصد أعداد الجرائم من عام 2019 حتى 2024:

2019: 26,233 جريمة

2020: 22,187 جريمة (انخفاض 15.42%)

2021: 20,991 جريمة (انخفاض 5.39%)

2022: 22,895 جريمة (ارتفاع 9.07%)

2023: 22,784 جريمة (انخفاض طفيف 0.48%)

2024: 23,982 جريمة (ارتفاع 5.26%)

ويعزو مراقبون الانخفاض الحاد في الجرائم خلال عام 2020 إلى فترة الإغلاقات الشاملة والحظر الجزئي بسبب جائحة كورونا، والتي ساهمت في تقليل التفاعلات الاجتماعية وحركة الأفراد، وبالتالي قللت من فرص ارتكاب الجرائم.