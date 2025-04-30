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القبض على شخص من جنسية عربية قتل آخرا في الزرقاء

21 دقيقة ago
القبض على شخص من جنسية عربية قتل آخرا في الزرقاء

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنه ورد أمس بلاغ لمديرية شرطة محافظة الزرقاء بالعثور على جثة لأحد الأشخاص داخل شقة في المحافظة حيث تم التحرك للمكان وبالكشف عن الجثة تبين تعرضه للقتل عن طريق الطعن بواسطة أداة حادة.
واكد الناطق الإعلامي انه شكل فريق تحقيقي من البحث الجنائي وشرطة الزرقاء لمتابعة التحقيقات والتي قادتهم مباشرة للاشتباه بشخص من جنسية عربية تبين انه توارى عن الأنظار
وتابع الناطق الاعلامي ان فريق التحقيق واصل متابعة البحث وجمع المعلومات حول المشبه به ليتم مساء امس تحديد مكان تواجده ومداهمته وإلقاء القبض عليه وضبط بحوزته الأداة الحادة المستخدمة بالجريمة ومتعلقات شخصية تعود للمغدور واعترف بالتحقيق معه بارتكاب بالجريمة اثر خلاف لحظي حصل بينه وبين المغدور واحيلت القضية لمدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى.


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