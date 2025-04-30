ضبط اعتداءات على خطوط رئيسة للمياه في الضليل

وطنا اليوم:ضبطت وزارة المياه والري/ سلطة المياه، بالتعاون مع شركة مياه الأردن “مياهنا”– إدارة مياه الزرقاء، وعدد من الجهات الأمنية والرسمية، اعتداءات جديدة على شبكة المياه في منطقة الضليل– الحلابات بمحافظة الزرقاء، تمثلت بسحب كميات كبيرة من المياه من خطوط ناقلة رئيسية لتزويد 25 عقارًا مخالفًا مقامة على أراضي خزينة الدولة، دون وجود اشتراكات رسمية.

ونفذت الحملة كوادر وحدة الرقابة الداخلية في سلطة المياه، ووحدة التخطيط والجودة وإدارة العمليات في “مياهنا”، بالتعاون مع وزارة الداخلية، وقوات الدرك، والإدارة الملكية لحماية البيئة، ومركز أمن الضليل.

وكشفت الحملة عن تمديد خطوط مياه بأقطار مختلفة بشكل مخالف، وتركيب محابس على خط ناقل رئيسي بقطر 300 ملم، لتغذية منازل مخالفة على مدار الساعة، ما يشكّل استنزافًا لمصادر المياه ويؤثر سلبًا على انتظام التزويد في المنطقة.

وأكدت الوزارة أن الاعتداءات تم فصلها فورًا، وجرت المباشرة بإعداد الضبوطات اللازمة واحتساب كميات المياه المسروقة تمهيدًا لتحويل المتورطين إلى الجهات القضائية المختصة.

وشددت سلطة المياه وشركة مياهنا على أن الفرق التفتيشية ستواصل جهودها لرصد أي اعتداء على مصادر المياه، داعية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي تجاوزات عبر الرقم (06/5600180)، للحفاظ على الحقوق المائية وضمان العدالة في التوزيع.

وقدمت الوزارة شكرها للأجهزة الأمنية، خصوصًا نشامى شرطة محافظة الزرقاء ومركز أمن الضليل، على دعمهم وجهودهم المستمرة في حماية المصادر المائية الوطنية