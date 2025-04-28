تسريبات تكشف عن إصدار هاتف “آيفون 17” بلون جديد لم نره من قبل

وطنا اليوم:كشف المسرب الشهير لأخبار آبل “ماجين بو” (Majin Bu) أن طراز “آيفون 17” الجديد سيأتي بلون لم نره من قبل، مشيرا إلى أن الأزرق السماوي سيكون اللون المتوقع، واصفا إياه بأنه مستوحى من سماء الربيع الصافية، وفقا لموقع ذا صن.

وسبق أن أصدرت آبل هواتف آيفون بلون أزرق ولكنها لم تصدر أبدا لون الأزرق السماوي، ولكن بالمقابل أصدرت الشركة جهاز “ماك بوك” (MacBook) لعام 2025 بلون الأزرق السماوي لأول مرة.

وقال ماجين بو: “تؤكد مصادر مقربة من سلسلة التوريد أن العديد من نماذج (آيفون 17 برو) الأولية صنعت بألوان مختلفة، وعلى رأسها الأزرق السماوي في الوقت الحالي”، وأضاف “ما لم تغير آبل مسارها في اللحظة الأخيرة، فسيكون هذا الهاتف نجم حدث الإطلاق في سبتمبر/أيلول 2025”.

وتبقى هذه مجرد تسريبات من المستحيل التحقق من صحتها، ولم تؤكد آبل حتى موعد حدث الإطلاق إلا في وقت متأخر من العام، كما أنها لن تكشف عن تفاصيل هاتفها الجديد إلا في يوم الإطلاق نفسه.

وقد كثرت التسريبات عن هاتف “آيفون 17” الجديد والذي قد يكون نحيفا جدا مع تصميم جديد، وسنذكر أهم التسريبات المتداولة حاليا:

بطارية أكبر

شاشة مقاومة للخدش

بروز الكاميرا المستطيل

كاميرا أمامية بدقة 24 ميغابكسلا

كاميرا مقربة بدقة 48 ميغابكسلا

إطار من الألومنيوم

12 غيغابايتا من ذاكرة الوصول العشوائي

تحسين التبريد

شريحة “إيه 19 برو” (A19 Pro)

شريحة واي فاي 7

وبطبيعة الحال، هذه التعديلات ليست مضمونة فهي ببساطة تعتمد على التسريبات، ورغم أن شركة آبل تعمل على هذه التعديلات فإن خططها قد تتغير دائما في هذه الأثناء.

وبالنسبة لموعد إطلاق “آيفون 17” فيمكن تخمينه بسهولة، لأن آبل عادة ما تطلق هواتفها الجديدة في النصف الأول من شهر سبتمبر/أيلول وعادة يكون يوم الثلاثاء أو الأربعاء، ويُعد يوم الثلاثاء هو الأكثر شيوعا في السنوات الأخيرة، لذا من المتوقع إطلاق هاتف “آيفون 17” الجديد في 9 سبتمبر/أيلول 2025.