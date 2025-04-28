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اعتقال سارق حقيبة وزيرة الأمن الداخلي الأميركية الفاخرة

7 ثواني ago
اعتقال سارق حقيبة وزيرة الأمن الداخلي الأميركية الفاخرة

وطنا اليوم:ألقت السلطات الأميركية القبض على مهاجر غير شرعي متهم بسرقة حقيبة وزيرة الأمن الداخلي الأميركية، كريستي نويم، أثناء وجودها مع عائلتها في مطعم بواشنطن العاصمة خلال عطلة عيد الفصح.
ونقلت صحيفة “نيويورك بوست” عن مصادر أمنية قولها إن المتهم، ماريو بوستامانتي ليفا من سانتياغو في تشيلي، تمكّن من سرقة حقيبة يد فاخرة من طراز “غوتشي” كانت تحتوي على ثلاثة آلاف دولار نقدا، بالإضافة إلى رخصة القيادة، وجواز السفر، وشارة وزارة الأمن الداخلي، ومفاتيح شقة الوزيرة نويم.
وذكرت الصحيفة أن ماريو بوستامانتي يقيم في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، ويُعتقد أنه عضو في شبكة سرقة منظمة تنشط على الساحل الشرقي.
وكتبت نويم على حسابها على منصة “إكس”: “شكرا لـ @SecretService وشركائنا في أجهزة إنفاذ القانون على العثور على المجرم الذي سرق حقيبتي يوم أحد الفصح أثناء تناولي وجبة طعام مع عائلتي في مطعم بواشنطن العاصمة وإلقاء القبض عليه”.
وفي تعليق له على الحادثة، قال المدعي العام الأميركي إد مارتن لشبكة “إن بي سي نيوز”، إن وزيرة الأمن الداخلي “لم تكن مستهدفة على الأرجح بسبب منصبها”، موضحا أن اللصوص ربما انجذبوا إلى الحقيبة الثمينة فقط.
وأضاف مارتن: “بصراحة، كانت حقيبة أنيقة. لم يكن هذا عمل هاوٍ، بل لص محترف يعرف جيدا كيف يختار أهدافه”.
وتشير سجلات سابقة إلى أن ماريو بوستامانتي سبق أن أُلقي القبض عليه عام 2015 في لندن، بتهمة السرقة، حيث تورط في سرقة عدد كبير من الهواتف ومحفظة وجهاز كمبيوتر، بحسب ما أفادت به صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.


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