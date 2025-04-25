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إغلاق الطرق وقطع الكهرباء في نيوجيرسي ونبراسكا بسبب حرائق الغابات

3 ساعات ago
إغلاق الطرق وقطع الكهرباء في نيوجيرسي ونبراسكا بسبب حرائق الغابات

وطنا اليوم:تواصل فرق الإطفاء في ولاية نبراسكا الأمريكية جهودها للسيطرة على حريق هائل اندلع في منطقة غابات وعرة، حيث أتى على أكثر من 2، 670 هكتار من الأراضي حتى الآن.
وأفادت جيسيكا بوزيل، نائبة مدير الطوارئ في مقاطعتي براون وروك، بأن الحريق المعروف باسم “بلوم كريك” اندلع بعد ظهر يوم الإثنين نتيجة لعملية حرق محكومة خرجت عن السيطرة، لتتحول إلى كارثة بيئية تهدد مساحات واسعة من الأراضي الطبيعية.
وأضافت أن النيران اجتاحت نحو 6، 631 فدانا (ما يعادل 2، 683 هكتارا)، وامتدت إلى مناطق وديانية شديدة الانحدار وصعبة الوصول، إضافة إلى مساحات عشبية، مما عقد من مهام فرق الإطفاء التي تمكنت حتى الآن من احتواء نحو 40% من الحريق.
وتقع بلدة جونستاون الصغيرة، التي لا يتجاوز عدد سكانها 60 نسمة، على مقربة من موقع الحريق في منطقة ساندهيلز بشمال وسط الولاية، ما يثير مخاوف من اقتراب النيران من المناطق السكنية ويدفع السلطات إلى البقاء في حالة تأهب قصوى.
وكانت حرائق غابات في ولاية نيوجيرسي بشمال شرق الولايات المتحدة قد تسبب الثلاثاء في إجلاء آلاف السكان وإغلاق جزء من طريق سريع رئيسي، فيما أصبح موقع محطة نووية سابقة في المنطقة المهددة.
وأوضحت خدمة حرائق الغابات بالولاية مساء الثلاثاء أن الحريق امتد إلى مساحة تقارب 34 كيلومترا مربعا، ويهدد أكثر من 1300 مبنى. ولم يتم حتى الآن سوى احتواء حوالي 10% من مساحة الحريق.
كما أغلقت العديد من الطرق وأعلنت شركة جيرسي سنترال باور آند لايت٬ أن أكثر من 25 ألف عميل انقطعت عنهم الكهرباء في وقت ما من مساء الثلاثاء بسبب حرائق الغابات، وذكّر المسؤولون المواطنين بعدم استخدام الطائرات دون طيار في مناطق الحرائق.


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