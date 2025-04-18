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مدينة البندقية تضاعف رسوم دخول السياح

27 ثانية ago
مدينة البندقية تضاعف رسوم دخول السياح

وطنا اليوم:يتعين على زوار مدينة البندقية الإيطالية اعتبارا من اليوم الجمعة، دفع رسوم دخول تصل إلى 10 يورو (37ر11 دولار) لزيارة المدينة ليوم واحد.
والرسوم الجديدة هي ضعف المبلغ الذي كان يتم تحصيله عند إطلاق هذا النظام العام الماضي، وتطبق الرسوم في جميع الأيام حتى عطلة نهاية الأسبوع الأولى من شهر مايو ثم في جميع عطلات نهاية الأسبوع من الجمعة إلى الأحد حتى نهاية شهر يوليو.
وإجمالا، سيكون الدفع مطلوبا في 54 يوما هذا العام، وهو ضعف عدد أيام العام الماضي تقريبا.
ويجب على الزوار الحصول على رمز الاستجابة السريعة (كيو آر) عبر الإنترنت قبل الوصول وتنزيله على الهاتف المحمول.
وعام 2024، أصبحت البندقية أول مدينة في العالم تفرض رسوم دخول على الزائرين لفترات قصيرة، على غرار المتاحف.
وأولئك الذين لا يحملون تذكرة يخاطرون بدفع غرامة تصل إلى 300 يورو.
ولم يطرأ تغيير يذكرعلى النظام مقارنة بالعام الماضي، ولكن الدفع مطلوب حاليا بشكل متكرر أكثر وبمعدل أعلى.
ويمكن لمن يتمكن من الحجز مبكرا دخول المدينة مقابل 5 يورو، بينما سيدفع الزوار في اللحظة الأخيرة 10 يورو.
والبندقية مدينة جزيرة تأسست في القرن الخامس وأصبحت قوة بحرية كبيرة في القرن العاشر، وتمتد على 118 جزيرة صغيرة، وأصبح هذا الموقع الاستثنائي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو في عام 1987.
كما أن البندقية واحدة من أكثر المدن استقطابا للزوار في العالم.


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