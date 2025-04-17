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احتجاج بنكهة القهوة .. مقهى كندي يغيّر اسم أمريكانو إلى كنديانو

6 ساعات ago
احتجاج بنكهة القهوة .. مقهى كندي يغيّر اسم أمريكانو إلى كنديانو

وطنا اليوم:قرر مقهى في أوتاوا تغيير اسم مشروب «أمريكانو» الشهير إلى «كنديانو» في قائمة الطعام احتجاجاً على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بضم كندا.
وقال تود سيمبسون، مالك مقهى Morning Owl، لقناة “سي بي إس” إن التغيير الصغير يهدف إلى «التخفيف من حدة موقف خطير»، مضيفاً من متجره في شارع لوريير الأسبوع الماضي: «لسنا بحاجة إلى أي منتجات أميركية في الوقت الحالي. يبدو أنها طريقة جيدة حقاُ للقول إننا كنديون».
وأشار سميث إلى أنه حصل على الفكرة من صديق رأى مطاعم وتجار تجزئة آخرين يقومون بتغييرات مماثلة. ويأمل سيمبسون أن تفكر الشركات الأخرى في القيام بنفس الشيء.
وتدرج لوحة القائمة في المقهى الآن «كنديانو» جنباً إلى جنب مع علم ورقة القيقب الحمراء والبيضاء بجانبه. ويعتبر المشروب معياراً في المقاهي، وهو مصنوع ببساطة من الإسبريسو والماء الساخن.
يشار إلى أن التهديد بفرض تعريفات جمركية من الولايات المتحدة وكلام ترمب عن ضم كندا دفع كثيرين إلى شراء المنتجات الكندية.
وتعد شركة Kicking Horse Coffee التي تتخذ من كولومبيا البريطانية مقراً لها من بين شركات تحميص القهوة الأخرى التي اختارت تغيير اسمها إلى كنديانو، كما أكدت شركات أخرى على العلامة التجارية «الكندية الفخورة» واختارت شراء المنتجات «المصنوعة في كندا»


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