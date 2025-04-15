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بيان صادر عن عشائر السرحان

15 أبريل 2025
بيان صادر عن عشائر السرحان

بسم الله الرحمن الرحيم

وطنا اليوم_في وقتٍ تشتد فيه المؤامرات وتتكشف الوجوه الخائنة، تتابع عشائر السرحان، بيقظة ووعي، ما أعلنته دائرة المخابرات العامة – فرسان الحق – من إحباطٍ لمحاولات دنيئة استهدفت زعزعة أمن الأردن والنيل من استقراره وقيادته وجيشه، خدمة لأجندات رخيصة تنفث سموم الفتنة وتخدم أعداء الأمة.

ونقولها بوضوح لا يقبل التأويل:

لن نسمح، ولن نصمت، ولن نغفر لكل من تسوّل له نفسه المساس بوطننا، أو التطاول على قيادتنا الهاشمية، أو النيل من شرف جيشنا العربي المصطفوي، الذي ما لان ولا خضع، وقدّم الشهداء دفاعًا عن الأرض والعقيدة والكرامة.

إن عشائر السرحان، إذ تضع أمن الوطن وكرامة مؤسساته خطًا أحمر لا يُتجاوز، وتؤكد أن أي يد تمتد بالسوء لهذا الحمى الطهور، ستنكسر بلا تردد، وأن كل خائن أو مندس أو متآمر، سيدوسه الأحرار بنعالهم .

وندعو أجهزتنا الأمنية، وعلى رأسها المخابرات العامة، إلى المضيّ قدمًا في اقتلاع جذور الفتنة، وضرب كل خلية خيانة بيدٍ لا تعرف الرحمة، فالوطن لا يتسع لذئبٍ بلباس حمل، ولا لخائن بثوب مدّعٍ للوطنية.

الأردن لنا، والقيادة هاشمية لا نرضى سواها، والجيش تاجٌ على رؤوسنا.

ومن تسوّل له نفسه المساس بهذه الثوابت، فقد اختار طريق الهلاك.

حفظ الله الأردن أرضًا وشعبًا وقيادة.

صادر عن: عشائر السرحان


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