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ضبط نسخ مزيفة من دواء شهير لإنقاص الوزن في أميركا

15 أبريل 2025
ضبط نسخ مزيفة من دواء شهير لإنقاص الوزن في أميركا

وطنا اليوم:حذرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، الإثنين، المستهلكين والصيدليات من أنه تم ضبط نسخ مزيفة من دواء “أوزمبيك”، وهو عقار لعلاج مرض السكري من النوع الثاني، في الولايات المتحدة.
وذكرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية أن المنتجات المزيفة دخلت السوق على الأرجح من خلال موزعين أو بائعين غير مرخصين.
وأضافت أن الإدارة والشركة المنتجة للدواء وهي “نوفو نورديسك”، تقومان باختبار المنتجات المزيفة لتحديد ما إذا كانت آمنة.
وفي الولايات المتحدة، يُطلب من المرضى الراغبين في الحصول على “أوزمبيك”، تقديم وصفة طبية صالحة للصيدليات المرخصة من الدولة، والتي تتحقق من المنتج بحثا عن أي علامات تزوير.
و”أوزمبيك” محفز لمستقبلات الببتيد الشبيه بالجلوكاجون، ويستخدم بالأصل لتحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم لدى البالغين المصابين بداء السكري من النوع الثاني وتقليل خطر الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية الرئيسية.
وبات “أوزمبيك” يستخدم على نطاق واسع عالميا لإنقاص الوزن، علما أن الشركة المصنّعة له حققت قرابة 17 مليار دولار من مبيعات الدواء في العام 2024، حسبما ذكرت وكالة “يو بي آي” للأنباء.


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