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بعد عطل فني.. عودة تطبيق واتساب للعمل

منذ ساعتين
بعد عطل فني.. عودة تطبيق واتساب للعمل

وطنا اليوم_عاد تطبيق واتساب للعمل بشكل طبيعي بعد عطل فني مفاجئ مساء السبت، أدى إلى تعطّل خدمات إرسال الرسائل لدى عدد كبير من المستخدمين حول العالم.

ووفقاً لموقع Downdetector، فقد تم تسجيل أكثر من 460 بلاغاً عن مشاكل في التطبيق في حوالي الساعة 5:30 مساءً، حيث تركزت غالبية الشكاوى على تعذّر إرسال الرسائل، بنسبة بلغت 81%.

 

كما أبلغ بعض المستخدمين عن صعوبة في تحديث الحالة أو إضافة القصص، فيما أفاد آخرون بعدم قدرتهم على تسجيل الدخول إلى التطبيق خلال فترة الانقطاع. ولم تُصدر شركة واتساب أي بيان رسمي فوري بشأن أسباب العطل.


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