وزير الخارجية: الأردن مستعد لتدريب الشرطة الفلسطينية ونريد وقف الحرب على غزة

وطنا اليوم:أكّد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الجمعة، أن “الأردن مستعد لتدريب الشرطة الفلسطينية”.

وقال الصفدي خلال جلسة بعنوان “انعكاسات من غزة” ضمن أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع بحضور أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة، إنّ الأردن الأقرب للفلسطينيين والقضية الفلسطينية على رأس أولوياتنا.

وأضاف: “نريد وقف الحرب القاسية على غزة، وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة عبر حل الدولتين”.

كما أكّد أن الأردن لن يسمح بتهجير الفلسطينيين من أرضهم أبداً.. ولفت الصفدي، إلى أنه منذ 2 أذار لم يدخل أي خبز إلى قطاع غزة.

وأشار إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني كان واضحًا بضرورة الحفاظ على الهوية الإسلامية والمسيحية في القدس في إطار الوصاية الهاشمية على المقدسات.

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعا على هامش المنتدى.

وتضم اللجنة في عضويتها وزراء خارجية كل من الأردن والسعودية ومصر وقطر والبحرين وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين والإمارات والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وممثلين عن كل من مملكة إسبانيا، وجمهورية سلوفينيا، ومملكة النرويج، والاتحاد الأوروبي، وروسيا الاتحادية، وجمهورية الصين الشعبية، والمملكة المتحدة، وفرنسا.

يشار إلى أن منتدى أنطاليا للدبلوماسية( ADF) هو مؤتمر سنوي حول الدبلوماسية الدولية يُعقد في أنطاليا، تركيا منذ 2021، وخلال المنتدى يتم تبادل الأفكار والآراء حول الدبلوماسية والسياسة والأعمال التجارية من قبل صناع السياسات والدبلوماسيين والأكاديميين.