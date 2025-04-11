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مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي الهنداوي والغليلات

منذ 28 ثانية
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي الهنداوي والغليلات

وطنا اليوم_الزرقاء- مأدبا – مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الجمعة، واجب العزاء إلى عشيرتي الهنداوي والغليلات.

ففي محافظة الزرقاء، نقل العيسوي، خلال زيارته إلى بيت عزاء رافع محمد الهنداوي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الهنداوي، سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

وفي محافظة مأدبا، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الحاج محمد نهار الغليلات، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الغليلات، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور احمد الخلايلة.


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