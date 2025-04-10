بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. منوعات

إعلان يثير الغضب.. شاب يسكب زيت السيارات على نواعير حماة

10 أبريل 2025
إعلان يثير الغضب.. شاب يسكب زيت السيارات على نواعير حماة

وطنا اليوم:أثار شاب سوري من محافظة إدلب، سكب زيت محرك فوق النواعير الشهيرة لمحافظة حماة، غضب السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي.
الشاب الذي يملك متجرا لبيع زيوت المحركات، أراد أن يثبت من خلال “إعلانه التسويقي” كفاءة الزيت وجودته، وأنه بمجرد سكب زيته على النواعير اختفى صوتها.
وبعد موجة من التعليقات الغاضبة على صفحة متجره في منصة “فيسبوك” ظهر الشاب معتذرا ومبررا فعلته بأنه استخدم تقنية المونتاج لإزالة صوت الناعورة وأن الهدف من فعلته تسويق منتحاته فقط.
وانتقد المعلقون الفعل، على اعتبار أن النواعير وصوتها جزء من تراث المحافظة الشهير ولا يجوز أن يتم التعاطي معه باستهتار، وطالب البعض بمحاسبة الفاعل وسجنه.
والنواعير هي آلات مائية خشبية تدور بالقوة المائية وتتواجد على شواطئ نهر العاصي في مدينة حماة.
وتنقل الماء منه بواسطة صناديق إلى حوض علوي ومنه يجري في قنوات محمولة على قناطر ليسقي المدينة وبساتينها.
أطلق عليها لقب “أروع نواعير بنيت على الإطلاق”، وأُدخلت في القائمة الإرشادية المؤقتة لمواقع التراث العالمي لليونسكو عام 1999.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
06:44

كوريا الجنوبية تعلن إقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا

05:35

استغلهما القراصنة بشكل نشط.. ثغرتان أمنيتان تهددان هواتف “أندرويد”

04:40

اعتقال عريس في إيطاليا هرب بهدايا الزواج عشية زفافه من

03:37

بسبب حمار.. سيدة أجنبية تعتدي على شاب مصري

02:33

وصول حاملة طائرات أميركية ثانية إلى الشرق الأوسط

00:15

القضاة: تراجع تهريب المخدرات من سورية إلى الأردن بعد سقوط الأسد

23:05

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي اللوزيين

22:49

المواطن طارق المومني يعثر على حقيبة بداخلها 4 آلاف يورو وأجهزة خلوية ويسلمها للأمن في إربد

21:35

رسالة عتب !! إلى الأخت التي تحمل في قلبها غصة الأرض المغصوبة، وتحت جلدها نبض الدم الواحد…

20:58

مصادر تكشف : بشار الجعفري وعائلته حصلوا على اللجوء بروسيا

20:25

د. ذوقان عبيدات يكتب: بين قَهرَين!! الإخوان والحكومة!

20:21

الخيرية الهاشمية تواصل توزيع المياه الصالحة للشرب في غزة

وفيات
وفاة الحاج وائل سعيد الناصر (أبو وضاح)وفيات الخميس 10 – 4 – 2025وفيات الأربعاء 9 – 4 – 2025وزير الداخلية الأسبق عيد الفايز في ذمة اللهحسان ينعى وزير الصحة الأسبق فالح الناصر