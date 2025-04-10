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سائحة أجنبية تهاجم شابا قرب أبو الهول بسبب حمار

10 أبريل 2025
سائحة أجنبية تهاجم شابا قرب أبو الهول بسبب حمار

وطنا اليوم:على مدار الساعات الماضية، انشغل المصريون على مواقع التواصل بفيديو لسائحة أجنبية هاجمت شابًا يعمل سائسًا بالقرب من منطقة أبو الهول الأثرية، بعد مشاهدته يضرب بكرباج حمارا بعنف.
فقد أثار هذا المشهد موجة تعاطف واسعة مع السائحة التي واجهت السائس، معبرة عن استيائها الشديد من معاملته القاسية للحيوان.
في حين بدأت الجهات المختصة في العمل على تحديد هوية المتورط، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقه.
بينما حصد الحادث تفاعلاً كبيرًا، حيث طالب رواد التواصل بمحاسبة المسؤول عن إساءة معاملة الحيوان، مؤكدين ضرورة احترام حقوق الحيوان، خاصة في المناطق السياحية التي تمثل واجهة للبلاد.


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