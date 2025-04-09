رويترز: العمل على استئناف أنشطة برنامج الأغذية العالمي بالأردن

وطنا اليوم_تحركت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء، لاستئناف ما لا يقل عن 6 برامج للمساعدات الخارجية، تتضمن أنشطة برنامج الأغذية العالمي في لبنان وسوريا والصومال والأردن والعراق والإكوادور، بحسب ما قالت 6 مصادر مطلعة لرويترز.

وطلب جيريمي لوين القائم بأعمال مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وهو أيضا موظف في إدارة الكفاءة الحكومية التي يشرف عليها الملياردير إيلون ماسك، من الموظفين في رسالة بالبريد الإلكتروني العدول عن إنهاء البرامج.

وأمر الرئيس الأميركي في وقت سابق، بوقف المساعدات الإنمائية الخارجية لمدة 90 يوما في انتظار تقييم مدى فاعليتها واتساقها مع السياسة الخارجية الأميركية.

ونص الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب على أن “جميع رؤساء الإدارات والوكالات المسؤولة عن برامج المساعدات الإنمائية الخارجية للولايات المتحدة يجب أن يوقفوا على الفور الالتزامات الجديدة وصرف أموال المساعدات الإنمائية”.