بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

رويترز: العمل على استئناف أنشطة برنامج الأغذية العالمي بالأردن

منذ دقيقة واحدة
رويترز: العمل على استئناف أنشطة برنامج الأغذية العالمي بالأردن

وطنا اليوم_تحركت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء، لاستئناف ما لا يقل عن 6 برامج للمساعدات الخارجية، تتضمن أنشطة برنامج الأغذية العالمي في لبنان وسوريا والصومال والأردن والعراق والإكوادور، بحسب ما قالت 6 مصادر مطلعة لرويترز.

 

وطلب جيريمي لوين القائم بأعمال مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وهو أيضا موظف في إدارة الكفاءة الحكومية التي يشرف عليها الملياردير إيلون ماسك، من الموظفين في رسالة بالبريد الإلكتروني العدول عن إنهاء البرامج.

 

وأمر الرئيس الأميركي في وقت سابق، بوقف المساعدات الإنمائية الخارجية لمدة 90 يوما في انتظار تقييم مدى فاعليتها واتساقها مع السياسة الخارجية الأميركية.

 

ونص الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب على أن “جميع رؤساء الإدارات والوكالات المسؤولة عن برامج المساعدات الإنمائية الخارجية للولايات المتحدة يجب أن يوقفوا على الفور الالتزامات الجديدة وصرف أموال المساعدات الإنمائية”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
04:35

محافظة القدس تحذر من خطورة الدعوات لذبح قرابين داخل المسجد الأقصى

03:49

عباس يوجه رسالة نارية إلى حماس: توقفوا

03:27

الشطارة أنك تجبرها قبل ما تنكسر ؟؟؟

23:05

قراءة | وثنية العصر ( الجهل ) تقوض دعائم

23:05

“الليبرالية الاجتماعية في فلسفة براين باري السياسية” كتاب جديد للدكتورة فاديه سمير السيد

22:56

الدينار ..ركيزة الاستقرار في بيئة اقتصادية دولية مضطربة

22:54

صدور كتاب جديد عن النزعة الانفصالية لأكراد العراق

22:40

رنا التل تفاجئ الشارع النقابي وتعلن رسمياً ترشحها لمنصب نقيب المحامين الأردنيين كأول امرأة في تاريخ النقابة

22:33

‏لا للتكالب على صفو الأردن

20:51

الأردن والإمارات يناقشان سبل تنفيذ اتفاقية التبادل ووقف إطلاق النار في غزة

20:21

الحسين إربد يتعثر بالتعادل أمام الجزيرة ويُشعل الدوري

20:12

الاحتلال يخطر بإغلاق مدارس تابعة للأونروا في القدس

وفيات
حسان ينعى وزير الصحة الأسبق فالح الناصررحيل الحاجة أم علي الملقبة بـ سنديانة مخيم الوحداتوفيات الثلاثاء 8 – 4 – 2025والدة الزميل جعفر الزعبي في ذمة اللهوفيات الإثنين 7 – 4 – 2025