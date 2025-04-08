السعودية تحدد آخر موعد لدخول المعتمرين

وطنا اليوم:حددت وزارة الحج والعمرة السعودية، 15 شوال 1446هـ الموافق 13 نيسان 2025 آخر موعد لدخول المعتمرين إلى المملكة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، الثلاثاء، أن ذلك يأتي في إطار الاستعداد لموسم الحج، وأن يوم 1 من ذي القعدة 1446هـ الموافق 29 نيسان 2025 هو الموعد النهائي لمغادرة المعتمرين، مؤكدة أن البقاء بعد هذا التاريخ يُعد مخالفة يعرض أصحابها للعقوبات النظامية.

وأهابت الوزارة بضرورة التزام الأفراد وشركات ومؤسسات العمرة بالأنظمة والتعليمات المنظمة لمغادرة المعتمرين في الأوقات المحددة.

وأكدت أن أي تأخر في المغادرة بعد التاريخ المحدد يُعد مخالفة، وأن عدم الإبلاغ عن تأخر المعتمرين من قبل الشركات قد يترتب عليه فرض غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي، إضافة إلى اتخاذ إجراءات نظامية بحق المتسببين.