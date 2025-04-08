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واتساب يطلق 3 مزايا طال انتظارها

منذ دقيقتان
واتساب يطلق 3 مزايا طال انتظارها

وطنا اليوم:كشفت النسخة التجريبية الأخيرة من تطبيق واتساب عن ثلاث ميزات جديدة، تُركز بشكل خاص على تحسين تجربة المكالمات الصوتية والفيديو، وهي استجابة مباشرة لطلبات الملايين من المستخدمين حول العالم.
هذه الميزات تم رصدها في النسخة التجريبية الأخيرة من التطبيق على متجر Google Play، حيث بدأ عدد من مستخدمي النسخة التجريبية بتجربتها بالفعل، تمهيداً لإطلاقها رسمياً خلال الفترة القادمة.

الميزة الأولى
تتيح لمستخدم واتساب كتم صوت المكالمة الواردة قبل الرد عليها، أي الرد على المكالمة دون تفعيل الميكروفون بشكل مباشر، وهو أمر كان يفتقده كثير من المستخدمين، خصوصاً في البيئات التي تتطلب قدراً من الخصوصية أو الهدوء.

الميزة الثانية
ميزة موجهة خصيصاً لمكالمات الفيديو، حيث أصبح من الممكن الآن إيقاف تشغيل الكاميرا قبل الرد على المكالمة، بينما في السابق كان على المستخدم الرد أولاً ثم تعطيل الكاميرا، الأمر الذي كان يسبب إزعاجاً أو إحراجاً في بعض الأحيان. لذا يقدم التحديث الجديد حلاً عملياً وسريعاً يعزز من مرونة التواصل ويحترم خصوصية المستخدم.

الميزة الثالثة

إمكانية إرسال رموز تعبيرية (إيموجي) أثناء مكالمات الفيديو، في خطوة تهدف إلى جعل التفاعل خلال الاتصال أكثر ديناميكية وواقعية.
هذه الخاصية ستسمح للمستخدم بالتعبير عن مشاعره بشكل لحظي من خلال الرموز التعبيرية التي تظهر على الشاشة أثناء المكالمة، مما يضيف طابعاً ممتعاً وتفاعلياً للتواصل المرئي.


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