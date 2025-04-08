الأردن السادس عربيا في جودة الحياة

وطنا اليوم:تقدم الأردن إلى المرتبة 56 عالميا من بين 88 دولة ضمن مؤشر جودة الحياة للعام الحالي، مقارنة مع المرتبة 57 العام الماضي، ليحل بذلك في المرتبة السادسة عربيا.

وأظهر المؤشر الذي تصدره مؤسسة (Numbeo) العالمية للأبحاث والدراسات الإحصائية، مؤخرا، أن مستوى جودة الحياة في الأردن يصنف على أنه معتدل، إذ بلغ عدد النقاط التي تمكن من حصدها في مؤشر العام الحالي نحو 125 نقطة مئوية.

وتعنى مؤسسة (Numbeo) في توفير قاعدة بيانات شاملة وموثوقة لصانعي السياسات والشركات وللأفراد والشركات حول تكلفة المعيشة ونوعية الحياة والعوامل الاجتماعية والاقتصادية عبر المدن والبلدان في جميع أنحاء العالم، بما يمكن صانعي السياسات والشركات من اتخاذ القرار القائم على البيانات، وتمكين الأشخاص من اتخاذ خيارات مستنيرة حول مكان العيش أو العمل أو الاستثمار أو السفر.

ويرصد مؤشر جودة الحياة مجموعة واسعة من المؤشرات الفرعية المتعلقة بالملاءمة المالية وتكلفة الإنفاق المعيشي، والرعاية الصحية ومستوى الأمن وكفاءة النقل العام والتلوث وغيرها.

أداء الأردن على مؤشر جودة الحياة

وفي النتائج الفرعية للمؤشر، حصل الأردن على درجة منخفضة في المؤشر الفرعي القوة الشرائية بحصده 52.6 نقطة مئوية وجاء في المركز 72 عالميا، وفي المؤشر الفرعي تكلفة المعيشة حصل كذلك على درجة منخفضة بجمعه 37.2 نقطة مئوية ليحل في المرتبة 72 عالميا، كما حقق درجة متدنية للغاية في المؤشر الفرعي سعر العقار إلى نسبة الدخل بحصده 7 نقاط مئوية فقط، محتلا بذلك المرتبة 93عالميا.

بينما حقق نتيجة متوسطة على مستوى المؤشر الفرعي للأمان والسلامة بمجموع 60 نقطة مئوية ليحل في المرتبة 41 عالميا، وفي المؤشر الفرعي وقت التنقل المروري، حصل الأردن على نتيجة متوسطة، وذلك بعد أن حصد نحو 39.4 نقطة مئوية.

في حين حقق أداء جيدا على مستوى مجموعة من المؤشرات الفرعية الخاصة بمؤشر جودة الحياة، إذ حصل على درجة متقدمة في المؤشر الفرعي المناخ، بحصده حوالي 89 نقطة مئوية، كما حقق درجة جيدة للغاية في المؤشر الفرعي التلوث بجمعه 77.1 نقطة مئوية، ما يعني أن نسبة التلوث منخفضة، وفي المؤشر الفرعي الرعاية الصحية تم تحقيق نتيجة جيدة، إذ بلغت درجته 65.2 نقطة مئوية.

إلى ذلك، أظهرت بيانات مؤسسة Numbeo المحدثة للعام الحالي والتي أصدرتها مطلع شهر نسيان (أبريل) الحالي، نتائج عدد آخر من المؤشرات العامة التي ترصدها المؤسسة بشكل سنوي، ومنها مؤشر تكلفة المعيشة العام للدول، ومؤشر تكلفة المعيشة حسب المدن، إضافة إلى مؤشر أسعار العقارات، ومؤشر الرعاية الصحية.

وحل الأردن في المرتبة 72 عالميا من بين 146 دولة، في مؤشر تكلفة المعيشة للعام الحالي، ليحافظ بذلك على ترتيبه في مؤشر العام الماضي 2024، ليحل بذلك في المرتبة 8 عربيا.

وتقدمت العاصمة عمان إلى المرتبة 203 عالميا من بين 263 مدينة عالمية في مؤشر جودة الحياة في المدن للعام الحالي، مقارنة مع المرتبة 148 في مؤشر العام الماضي.

وجاء الأردن في المرتبة 93 عالميا من بين 104 دول في مؤشر أسعار العقار في العالم للعام الحالي، ليتراجع بذلك 3 مراتب قياسا مع المرتبة التي حققها في مؤشر العام الماضي.

وتقدمت مدينة عمان إلى المرتبة 179 عالميا من بين 332 مدينة في مؤشر أسعار العقار في المدن للعام الحالي، مقارنة مع المرتبة 233 في مؤشر العام الماضي.

وحافظ الأردن على مرتبته في المركز 45 عالميا من بين 97 دولة للعام الثالث على التوالي في مؤشر الرعاية الصحية للعام الحالي، محتلا بذلك المرتبة 3 عربيا.

وأخيرا، بحسب بيانات المؤشر حصل على درجة متقدمة في المؤشر الفرعي انتشار الجرائم، إذ يعد معدل انتشارها في الأردن قليلا، بحصده حوالي 93 نقطة مئوية.

سلطنة عمان الأفضل في جودة الحياة عربيا ولوكسمبورغ عالميا

وعلى الصعيد العربي، تصدرت سلطنة عمان قائمة الدول العربية على المؤشر بحلولها في المرتبة 4 عالميا من خلال حصدها 208.9 %، وجاءت بعدها عربيا دولة قطر بحصولها على المرتبة 9 عالميا بواقع 193.3 نقطة مئوية، وتلتهما دولتا الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بتصنيفهما 20 و 21 عالميا تواليا، بما مجموعه 177.0 نقطة مئوية لكل منهما، فيما حلت الكويت في المرتبة الخامسة عربيا و34 عالميا من خلال حصدها 160.6 نقطة مئوية.

أما على المستوى العالمي، حلت دولة لوكسمبورغ في المرتبة الأولى عالميا على مؤشر جودة الحياة من خلال حصده 220 نقطة مئوية، وجاءت دولة هولندا في المرتبة الثانية، من خلال جمعها 211.3 نفطة مئوية، بينما حلت دولة الدنمارك بالمرتبة الثالثة بحصولها على 209 نقطة مئوية