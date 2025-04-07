إطلاق خدمات الإنترنت الفضائي في الأردن الأربعاء المقبل

وطنا اليوم:تعلن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأربعاء المقبل، عن إطلاق خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في الأردن.

وبحسب ما علم فإنه سيجري عقد مؤتمر صحفي للحديث عن كافة التفاصيل المرتبطة بإطلاق الخدمة في الأردن.

أكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في وقت سابق، أن شركة ستارلينك يمكن أن تقدم خدماتها ( الإنترنت الساتلية عن طريق الأقمار الصناعية ) بداية العام 2025، وذلك نظرا للأحداث في المنطقة والمرتبطة بترتيبات فنية ولوجستية.

وكان الأردن منح شركة “ستارلينك” عام 2023 رخصة اتصالات.

وأعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2022 عن نجاح التجربة التي أجرتها شركة سبيس إكس في إطلاق خدمات “الإنترنت الساتلية” عن طريق الأقمار الصناعية في المدارات المنخفضة وتسجيل أرقام وسرعات عالية في معدل سرعات تنزيل البيانات تراوحت بين 100 ميغا بايت و 200 ميغا بايت.

وبحسب الهيئة تقوم الشركة بتشغيل كوكبة من الأقمار الاصطناعية لتوفير خدمة الاتصال القمري بالإنترنت، بحيث ستتكون الكوكبة من آلاف الأقمار الصغيرة والمنتجة بشكل شامل لتعمل بالاشتراك مع أجهزة إرسال واستقبال أرضية.

وتمتلك شركة سبيس إكس شبكة ستار لينك والتي يزيد عدد الأقمار الصناعية لديها عن 3000 قمر صناعي، ومن المتوقع أن تغطي عشرات الآلاف من الأقمار الصناعية المدارات المنخفضة للأرض بغية تكوين شبكة إنترنت عالمية.