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استدعاء عاجل لنوعين من سيارات فورد بسبب خطر الاشتعال المفاجئ

منذ 57 دقيقة
استدعاء عاجل لنوعين من سيارات فورد بسبب خطر الاشتعال المفاجئ

وطنا اليوم _استدعت شركة فورد أكثر من 30 ألف سيارة بسبب خلل في حاقن الوقود قد يؤدي إلى تسرب البنزين حول المحرك، ما يزيد من خطر اندلاع الحرائق أثناء القيادة.

 

ويشمل الاستدعاء نموذجي “إسكيب” (2020-2022) و”برونكو سبورت” (2021-2023).

 

وأصدرت الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) تحذيرا بشأن الخلل، مشيرة إلى أن 33576 سيارة من المشمولة في الاستدعاء كانت ضمن استدعاءين سابقين، إلا أن العطل لم يُصلح بشكل صحيح.

 

ويعد حاقن الوقود عنصرا أساسيا في المحركات التي تعمل بالبنزين، حيث يقوم برش الوقود داخل المحرك بكميات محسوبة.

 

لكن عند تشققه، قد يتسرب البنزين إلى أجزاء أخرى من السيارة، ما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المحرك أثناء التشغيل.

 

وفي حال لامس الوقود المسرب سطحا ساخنا أو تعرض لشرارة كهربائية، فقد يشتعل مسببا حريقا خطيرا. وأعلنت فورد أنها ستبدأ في إرسال إشعارات بريدية لأصحاب السيارات المتأثرة اعتبارا من 24 أبريل.

 

وستقوم الشركة بإصلاح التشققات في حاقن الوقود وتحديث برنامج وحدة التحكم في مجموعة نقل الحركة مجانا لضمان سلامة المركبات.

 

ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن تأجيل هذه الإصلاحات قد يكون خطيرا للغاية، نظرا للمخاطر المرتبطة بتسرب الوقود وارتفاع حرارة المحرك. ويُضاف هذا الاستدعاء إلى سلسلة من المشكلات التقنية التي واجهتها فورد مؤخرا.

 

ففي يناير، استدعت الشركة 272817 سيارة في الولايات المتحدة بسبب عطل في البطارية قد يؤدي إلى فقدان بعض الميزات الكهربائية، مثل أضواء الطوارئ.


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