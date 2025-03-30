القبض على 10 تجّار ومروجين ومهربين للمخدرات

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات يواصلون ملاحقة وضبط أشكال التعامل مع المواد المخدرة كافّة، حيث تعاملوا خلال الأيام الماضية مع خمس قضايا نوعية في مختلف مناطق المملكة أُلقي القبض خلالها 10 تجار ومروجين ومهربين للمخدرات.

وأبرز تلك القضايا كانت الإيقاع بأبرز تاجر ومروج منتج لمادة الحشيش الصناعي في محافظة إربد وضبط ثلاثة ممن يساعدوه بإنتاج وترويج تلك المادة القاتلة، فبعد جمع المعلومات حول انتشار مادة الجوكر في محافظة إربد جرى تحديد الشخص المتورط بإنتاج تلك السموم وتحديد مكان وجوده، إذ جرت مداهمته وإلقاء القبض عليه وضبط داخل الشقة 6 كغم من مادة الجوكر، إضافة إلى مواد كيميائية خطرة تستخدم في إنتاجه، وتم بعد ذلك في لواء الرمثا مداهمة وإلقاء القبض على ثلاثة أشخاص آخرين كانوا يقومون مع ذلك الشخص في عمله الإجرامي.

وفي محافظة العقبة دوهم تاجر خطر للمواد المخدرة وأُلقي القبض عليه وضبط بحوزته 60 كف حشيش، فيما جرت في محافظة مادبا مطاردة تاجر للمخدرات وبعد مقاومة ومحاولات للفرار جرى إلقاء القبض عليه وضُبط بحوزته 10 كفوف حشيش وكمية من الكريستال المخدر وسلاح ناري.

فيما جرت كذلك في محافظة المفرق ضبط نصف كيلو غرام من مادة الكريستال القاتلة بحوزة مروج لها بعد مطاردته والقبض عليه.

وفي العاصمة جرى الاشتباه بأحد الطرود القادمة من دولة مجاورة، حيث عثر بداخله بعد تفتيشه على 10 آلاف حبة مخدرة وبمتابعة التحقيقات ثبت تورط ثلاثة أشخاص بتلك القضية وأُلقي القبض عليهم جميعاً