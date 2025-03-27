الأمن العام: خطة مرورية مرنة خلال عطلة عيد الفطر

وطنا اليوم:أكد مندوبا إدارتي السير والدوريات الخارجية على تنفيذ خطة مرورية مرنة خلال عطلة عبد الفطر حسب مستجدات الموقف المروري بالتزامن مع تعزيز أماكن إقامة صلاة العيد حفاظاً على إنسيابية حركة السير.

وتهدف الخطة إلى توفير بيئة مرورية آمنة للمواطنين، والتسهيل عليهم وتمكينهم من أداء العبادات، والتسوق، وقضاء احتياجاتهم المختلفة.

وأشارا إلى ضرورة التقيد التام بالوقوف في الأماكن المخصصة وتجنب الوقوف المزدوج والعشوائي المعيق لحركة السير خلال التسوق أو أثناء أداة صلاة العيد.

ولافتا إلى الانتشار الواسع لمرتبات الإدارات المرورية وجهودها المستمرة على مدار الساعة والمتمثلة بسحب وتفريغ حركة السير ورفع أية عوائق قد تؤثر على الحركة المرورية الصباحية مع جاهزية تامة للتعامل مع نشاط الحركة المرورية العكسية بالتزامن مع نهاية الأسبوع.

من جانبه، قال مندوب إدارة السير إنه منذ ساعات الصباح الباكر، تم تفقد مناطق الاختصاص والتأكد من خلوه من العوائق المرورية وأن الطرق تشهد حركة سير نشطة، مؤكداً أن المواطن شريك أساسي في العملية المرورية للمحافظة على بيئة مرورية آمنة خالية من الحوادث.

كما دعا الأهالي إلى مراقبة أطفالهم أثناء التسوق، مشيرا إلى انه تم التعامل خلال الفترة الماضية مع حالات لأطفال تاهوا عن آبائهم أثناء القيام بعملية التسوق.

مندوب إدارة الدوريات الخارجية، قال إن الطرق الخارجية تشهد حركة سير نشطة ولا عوائق تذكر.

وحول أبرز الحوادث التي تم التعامل معها خلال 24 ساعة الماضية، قال إنه تم التعامل مع تدهور لمركبة وبداخلها عائلة على طريق أوتوستراد الزرقاء – المفرق ونتج عن الحادث 9 إصابات تم إسعافهم إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، كما تم التعامل أيضا مع حادث تدهور لمركبة بعد مستشفى الملك طلال ونتج عن الحادث أربع إصابات وتم إسعافهم إلى مستشفى الملك طلال، وعللت أسباب الحوادث ارتكاب مخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ ما أدى إلى فقدان السيطرة على المركبة وانحرافها وتدهورها وانقلابها خارج حرم الشارع العام.

وأشار إلى أبرز المخالفات التي ضبطت خلال 24 ساعة الماضية، حيث تم ضبط مركبة تسير بسرعة 220 ك/س على طريق الأزرق – الزرقاء بالإضافة إلى ضبط العديد من المخالفات الخطرة مثل المسير بعكس اتجاه السير وتغيير المسرب بشكل مفاجئ واستخدام الهاتف النقال.

ونوه إلى أن هناك تركيب أعمدة على طريق وادي عربة منطقة الريشة، مشيرا إلى انه ربما يكون هناك إغلاق لأحد المسارب على ذات الطريق والدوريات في الموقع للدلالة والإرشاد

ودعا مندوبا إدارتي السير والدوريات الخارجية السائقين إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور والالتزام بالسرعات المقررة والابتعاد عن المخالفات الخطرة والابتعاد عن مشتتات الانتباه أثناء القيادة للمحافظة على انسيابية حركة السير وللمحافظة على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، والى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة إلى ذلك مؤكدين الجاهزية التامة لتقديم المساعدة لمحتاجيها على خلال الأربع وعشرين ساعة.