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المصفاة : تخصص 5% من أرباحها السنوية لدعم قطاعي الصحة والتعليم

منذ 3 دقائق
المصفاة : تخصص 5% من أرباحها السنوية لدعم قطاعي الصحة والتعليم

وطنا اليوم:قرر مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة في المسؤولية المجتمعية لدعم قطاعي الصحة والتعليم الممتد ثلاث سنوات من خلال تخصيص 5% من إجمالي أرباح الشركة السنوية لهذه الغاية.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، عبد الرحيم البقاعي، إن هذا القرار يعكس التزام الشركة الراسخ بدورها الوطني، مشيرا إلى أن الاستثمار في الصحة والتعليم يعد من الأولويات التي تسهم في بناء مجتمع أكثر تقدما واستقرارا؛ إدراكا لأهمية دعم هذه القطاعات الحيوية.
وأكد البقاعي أن هذه المبادرة تأتي استكمالا لجهود الشركة المستمرة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي، مشددا على أن الشركة ستواصل نهجها في تنفيذ مبادرات فعالة تحدث أثرا إيجابيا حقيقيا، ما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية في المملكة.
وبدأت المسؤولية المجتمعية بالإعلان عن مبادرة جمعية البنوك الأردنية الأسبوع الماضي بتخصيص 90 مليون دينار لدعم قطاعي التعليم والصحة، مثلما خصصت شركة مناجم الفوسفات الأردنية مطلع الأسبوع الجاري 40 مليون دينار لهذه الغاية.
وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، أكد الأحد الماضي أن المسؤولية المجتمعية ليست في جمع التبرعات أو تقديم المنح أو العمل الخيري، بقدر ما هي سياسات تنموية تؤسس لشراكة مستدامة وتحقق الأولويات وتواجه التحديات المرحلية.
وأشار خلال رعايته أخيرا إطلاق مبادرة شركة مناجم الفوسفات الأردنية إلى أن المسؤولية المجتمعية ليست جهدا آنيا أو ردة فعل لظروف استثنائية، بل نهج وسياسة لا بد أن تكون مستمرة عابرة للحكومات ومجالس الإدارات.
وأشاد رئيس الوزراء خلال إطلاق المبادرة بجهود القطاع الخاص الأردني بمختلف فئاته على مساهماته العديدة في دعم الجهود التنموية في العديد من المواقع، معربا عن أمله بأن تأخذ المؤسسات الأخرى في القطاع الخاص خطوات مماثلة وفاعلة ضمن الإطار المؤسسي التشاركي وأولوياتنا الوطنية.


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