إطلاق برنامج قروض مدعومة لرواد الأعمال الزراعيين في الأردن

وطنا اليوم:أقر مجلس إدارة مؤسسة الإقراض الزراعي، في اجتماع اليوم الثلاثاء برئاسة وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، وبحضور مدير عام المؤسسة المهندس محمد الدوجان، وأعضاء المجلس من القطاعين العام والخاص، إطلاق برنامج قروض مدعومة لرواد الأعمال الزراعيين ضمن حاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية في المركز الوطني للبحوث الزراعية.

وقال بيان للمؤسسة، إنه أسعار الفوائد والمرابحات ستتراوح بين (2 – 2.25 بالمئة)، بهدف تمويل المشاريع الزراعية النوعية التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.

كما أقر المجلس منح قروض للمزارعين والشركات الزراعية لتعزيز الخدمات اللوجستية لما بعد الحصاد، مثل التعبئة، والتبريد، والتغليف، بهدف تحسين البنية التحتية وتسهيل عمليات تسويق وبيع المنتجات الزراعية.

وأكد المجلس أن هذه القرارات تأتي في إطار دعم الاستثمارات الزراعية ورفع كفاءة القطاع، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.

في سياق متصل، وقعت مؤسسة الإقراض الزراعي وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون تهدف إلى دعم وتمويل المشاريع الزراعية والريفية الصغيرة والمتوسطة في جميع محافظات المملكة، وذلك في إطار رؤية التحديث الاقتصادي.

وبحسب بيان للمؤسسة، تهدف الاتفاقية إلى توفير التمويل اللازم لإنشاء المشاريع الزراعية والريفية، إضافة إلى تقديم الدعم المالي للباحثين عن عمل ورواد الأعمال لإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة في المجالات الزراعية والريفية، ما يسهم في الحد من الفقر والبطالة.

كما تتضمن الاتفاقية تشجيع الابتكار وإدخال التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي، من خلال دعم المشاريع الريادية التي تتسم بالإبداع والابتكار، مع التركيز على إدخال التكنولوجيا الحديثة في الأنشطة الزراعية، بهدف تعزيز كفاءة وإنتاجية هذا القطاع الحيوي