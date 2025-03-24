الشيشاني يطلب توضيحات من وزير المياه بشأن مشروع تنقية في الزرقاء

وطنا اليوم:وجه النائب نبيل الشيشاني سؤالًا نيابيًا إلى وزير المياه، استنادًا إلى المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حول مشروع إنشاء محطة تنقية على سيل الزرقاء في منطقة قرى بني هاشم، بالقرب من بلدة السخنة ولواء الهاشمية.

وتضمن السؤال النيابي استفسارات حول حقيقة توجه الوزارة لإنشاء المحطة، والموقع المحدد لها، مع طلب تزويده بالخرائط الدالة على ذلك، إضافة إلى مسار خط الأنابيب ومحطات الرفع التابعة للمشروع.

كما طالب النائب بالحصول على الدراسات المعتمدة لاختيار الموقع، ومدى دراسة الأثر البيئي للمشروع على التربة، والزراعة، ومصادر المياه، وعلى سكان المنطقة الذين يتجاوز عددهم ربع مليون مواطن.