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مقتل اسرائيلي واصابة اخر بعملية إطلاق نار قرب حيفا

منذ دقيقتان
مقتل اسرائيلي واصابة اخر بعملية إطلاق نار قرب حيفا

وطنا اليوم:أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل شخص وإصابة آخر في إطلاق نار قرب حيفا، وقالت الشرطة الإسرائيلية إن مسلحا دهس بسيارته مدنيين كانوا في محطة حافلات قرب يوكنعام ثم ترجل وأطلق النار عليهم.
إوذكرت ذاعة الجيش الإسرائيلي أن المهاجم دهس شخصا بسيارته قبل طعنه ثم أطلق النار على شخص آخر.
وأكد الإسعاف الإسرائيلي مقتل منفذ الهجوم.


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