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إيقاف خدمات الصحة النفسية للاجئين في الأردن مطلع حزيران المقبل

منذ 14 ثانية
إيقاف خدمات الصحة النفسية للاجئين في الأردن مطلع حزيران المقبل

وطنا اليوم:أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن أن “الهيئة الطبية الدولية” ستتوقف عن تقديم خدمات الصحة النفسية للاجئين في العيادات التابعة لها، وذلك اعتبارا من 10 حزيران/يونيو 2025.
ودعت المفوضية اللاجئين الذين يحتاجون إلى دعم نفسي لأول مرة إلى التوجه إلى المراكز المتخصصة في الصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة الأردنية، حيث توفر هذه المراكز خدمات بتسعيرة مخفضة لغير المؤمن عليهم، شرط توفر وثيقة لجوء صادرة عن المفوضية أو بطاقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية الصادرة عن وزارة الداخلية.
كما نصحت المفوضية اللاجئين الذين يتلقون العلاج حاليا بالبقاء على تواصل، حيث سيتم إبلاغهم قريبا بالتوجيهات اللازمة بخصوص استكمال العلاج.


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