بنك الإسكان يحتفي بالأمهات والأطفال بمناسبة عيد الأم وعيد الفطر وينفذ مبادرة كسوة عيد بالتعاون مع بنك الملابس

وطنا اليوم:نفّذ بنك الإسكان مبادرة لتوزيع كسوة عيد وهدايا على عدد من الأمهات والأطفال من المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية بمناسبة عيد الأم واقتراب حلول عيد الفطر، وذلك بالتعاون مع بنك الملابس الخيري، أحد إدارات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وجاءت هذه الفعالية ضمن إطار حرص بنك الإسكان على التفاعل المستمر مع مختلف فئات المجتمع، من خلال تقديم الدعم للفئات الأقل حظاً وتأمين احتياجاتهم وإدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم في مختلف المناسبات.

وتعتبر الفعالية امتداداً لجهود بنك الإسكان المتواصلة ضمن برنامج “إمكان الإسكان” للمسؤولية الاجتماعية ضمن قطاع التمكين الاجتماعي، الذي يُركز في إطاره على إيصال الدعم المباشر للمستفيدين وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني.

وقد شارك متطوعو برنامج “إمكان الإسكان” من موظفي البنك في تنفيذ الفعالية التي تعكس قيم العطاء والمشاركة الإنسانية، والتي تبرز أهمية العمل التطوعي الذي يعد أحد الركائز الأساسية للبرنامج.

ومن الجدير بالذكر، بأن بنك الملابس الخيري الذي بدأ عمله في عام 2013، يسعى لتوفير الملابس الملائمة للأسر الأردنية العفيفة على مدار العام من خلال صالتي عرض في العاصمة والكرك ومن خلال الصالات المتنقلة.