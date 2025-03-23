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الملكية الأردنية تدشن خطا جويا مباشرا بين عمّان وواشنطن

منذ ساعتين
الملكية الأردنية تدشن خطا جويا مباشرا بين عمّان وواشنطن

وطنا اليوم:تدشن شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، يوم غد الأحد، خطها الجوي المباشر بين عمّان والعاصمة الأميركية واشنطن، بمعدل رحلتين أسبوعيا، إلى جانب رحلاتها المباشرة لشيكاغو، ونيويورك، وديترويت.
وستشغل الشركة رحلاتها بين مطار الملكة علياء الدولي في عمان ومطار واشنطن الدولي يومي الثلاثاء والأحد من كل أسبوع، باستخدام طائرة “بوينغ 787” من طراز “دريملاينر”، حيث تهدف الشركة من إضافة الخط الحيوي إلى شبكتها تعزيز حركة النقل الجوي بين العاصمتين، وخدمة المسافرين من مختلف الفئات للأغراض الحكومية والتجارية والسياحية، فضلا عن خدمة الجاليات.

ويمكن للمسافرين الراغبين بالسفر إلى واشنطن حجز رحلاتهم من خلال الموقع الإلكتروني للشركة (www.rj.com)، أو التطبيق الإلكتروني للملكية الأردنية أو الاتصال بمركز الاتصال على الرقم (96265100000)، أو من خلال مكاتب مبيعات الملكية الأردنية أو أحد وكلاء السفر في جميع أنحاء العالم.


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