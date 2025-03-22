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الدفاع المدني والشرطة تتمكن من العثور على الشخص المفقود منذ يوم أمس داخل بئر ماء بمحافظة اربد

22 مارس 2025
الدفاع المدني والشرطة تتمكن من العثور على الشخص المفقود منذ يوم أمس داخل بئر ماء بمحافظة اربد

وطنا اليوم_جهود مضنية بذلتها فرق البحث حتى تمكنت من العثور على الشخص المفقود

 

** استمرت عمليات البحث لما يزيد عن (١٥)ساعة متواصلة

 

قال الناطق الاعلامي بإسم مديرية الامن العام ان بلاغاً ورد الى غرفة العمليات والسيطرة يوم أمس يفيد بفقدان شخص بمنطقة النعيمة.

 

 

وعلى الفور تحركت كوادر مديرية دفاع مدني شرق اربد و فريق البحث والإنقاذ وبإسناد من مديرية دفاع مدني عجلون والشرطة وبدأت عملية البحث عن الشخص المفقود والبالغ من العمر (٥٠) عاماً

 

 

وبين الناطق الإعلامي ان عمليات البحث استمرت لما يزيد عن (١٥)ساعة متواصلة بين الأشجار الحرجية والاحراش والمناطق الوعرة بالمنطقة بإستخدام طائرتي درون متخصصة بالبحث عن المفقدين مزودة بالتصوير الحراري لتسهيل عملية البحث.

 

 

واضاف الناطق الإعلامي أنه بعد عمليات بحث مضنية تمكنت فرق البحث من العثور على الشخص المفقود داخل احد الابار بعمق ٨ امتار بالمنطقة وقد فارق الحياة بدورها عملت فرق الإسعاف على إخلائه إلى المستشفى.


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