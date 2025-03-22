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الجراح يهنِّئ الأكاديميات والإداريات بمناسبة عيد الأم

منذ 8 ثواني
الجراح يهنِّئ الأكاديميات والإداريات بمناسبة عيد الأم

وطنا اليوم_هنَّأ رئيس جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور عبدالله الجراح، الأكاديميات والإداريات في الجامعة بمناسبة عيد الأم، معربًا عن تقديره العميق لدورهن الفاعل في تعزيز مسيرة الجامعة، وإسهامهن البارز في تنشئة الأجيال وصناعة المستقبل.

وأشاد الجراح بعطاء المرأة الأردنية وجهودها الدؤوبة، مؤكدًا أن الأكاديميات والإداريات في جامعة فيلادلفيا يُمثِّلن نموذجًا يُحتذى به في الالتزام والمسؤولية، حيث يُسهمن في الارتقاء بالجامعة علميًا وإداريًا، ويُشكِّلن دعامة أساسية في مسيرة التقدم والنجاح.

وأضاف الجراح أن “الأم الأردنية، في أي موقع كانت، تجسد أسمى معاني العطاء والإلهام، وجامعة فيلادلفيا تفخر بجهودهن وتفانيهن، لما يقدمنه من مساهمات فاعلة في تنشئة الأجيال وترسيخ أسس التطور والازدهار”.

واختتم الجراح تهنئته بتقديم أسمى آيات الشكر والامتنان للأكاديميات والإداريات في جامعة فيلادلفيا، تقديرًا لدورهن المحوري في الجامعة والأسرة والمجتمع، متمنيًا لهن دوام التوفيق والنجاح والسعادة.


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