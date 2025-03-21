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جيش الاحتلال ينسف مبنى مستشفى الصداقة التركي لمرضى السرطان وسط غزة

منذ دقيقتان
جيش الاحتلال ينسف مبنى مستشفى الصداقة التركي لمرضى السرطان وسط غزة

وطنا اليوم:تواصل العدوان الإسرائيلي على مختلف مناطق القطاع، حيث شهود ، أن غارة للاحتلال بمروحية استهدفت بلدةَ المغراقة وسط قطاع غزة.
هذا، وأظهرت مشاهدُ نسفِ الاحتلال لمبنى مستشفى الصداقة التركي لمرضى السرطان وسط القطاع.
كما استهدفت غارة إسرائيلية مسجدا غربي مدينة رفح.
واصل جيش الاحتلال لليوم الرابع على التوالي قصفه وتوغله بمناطق في غزة، في حين توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بالاستيلاء على مزيد من أراضي القطاع وتهجير الفلسطينيين.
وأفاد مصدر بشن الاحتلال غارة جوية إلى جانب إطلاق نار كثيف من الدبابات الإسرائيلية على منازل بحي تل السلطان غربي مدينة رفح.
وترافق ذلك مع شن الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على مدينة رفح بالتزامن مع قصفٍ من المدفعية الإسرائيلية تركز على أحياء الشابورة والجنينة.


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