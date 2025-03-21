السديس يدعو على الصهاينة خلال صلاة التهجد في الحرم المكي

وطنا اليوم:تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، مقطعا مصورا يظهر فيه رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي في المملكة العربية السعودية، عبدالرحمن السديس، وهو يدعو على الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع تجدد العدوان الوحشي على قطاع غزة.

وبثت القناة “الإخبارية” السعودية مقطعا مصورا من دعاء صلاة التهجد في المسجد الحرام، قال فيه السديس: “اللهم عليك بالصهاينة المعتدين المحتلين فإنهم لا يعجزونك”.

وأضاف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في دعائه: “اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعلهم عبرة للمعتبرين يا قوي يا عزيز”.

وتابع عبد الرحمن السديس في دعائه للفلسطينيين، قائلا: “اللهم يا من لا يخلف وعده ولا يهزم جنده، نجّ المسلمين في فلسطين، وارحم ضعفهم واجبر كسرهم يا قوي”.

وتفاعل ناشطون بالنشر مع الدعاء على الاحتلال الإسرائيلي، الذي يأتي على وقع استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الوحشي على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي، في خرق لتفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي.

وأسفر تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عن استشهاد أكثر من 710 فلسطينيين، وما يزيد عن الـ900 مصاب بجروح مختلفة، في حصيلة مرشحة للارتفاع منذ الثلاثاء الماضي.

وأثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة موجة من الإدانات العربية، في حين شهدت العديد من المدن حول العالم مظاهرات للتنديد بجرائم الاحتلال والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار.

ومطلع آذار/ مارس الجاري، انتهت مرحلة أولى استمرت 42 يوما من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس ودولة الاحتلال، بدأ في 19 كانون الثاني/ يناير ، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.

وتنصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، إذ إنه يرغب في إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين، دون الوفاء بالتزامات هذه المرحلة، لا سيما إنهاء حرب الإبادة والانسحاب من غزة بشكل كامل.

في المقابل، تؤكد حركة حماس التزامها بتنفيذ الاتفاق، وتطالب بإلزام دولة الاحتلال بجميع بنوده، داعية الوسطاء إلى الشروع فورا في مفاوضات المرحلة الثانية، التي تشمل انسحابا إسرائيليا من القطاع ووقفا كاملا للحرب.