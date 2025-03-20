إتلاف 5 أطنان مواد غذائية غير صالحة في العقبة

وطنا اليوم:أتلفت مديرية الرقابة العامة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، 5 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وذلك من خلال 520 جولة تفتيشية نفذتها منذ بداية شهر رمضان المبارك.

وأكد مفوض المدينة والبنية التحتية في السلطة، عبدالله النجادات، أن المديرية تواصل تنفيذ جولات تفتيشية يومية بهدف مراقبة الأسواق التجارية وضبط صلاحية المواد التموينية، مشيرا الى توجيه إنذارات للمحلات المخالفة لشروط الصحة والسلامة العامة في جميع مناطق العقبة.

من جانبه، أشار مدير المديرية، صبري الرفوع، إلى أن فرق الرقابة نفذت 520 زيارة تفتيشية منذ بداية رمضان، ما أسفر عن إتلاف 5 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري و3000 لتر من العصائر الرمضانية الفاسدة، وتحويل 5 مخالفين إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأوضح الرفوع، أن المديرية تلقت 32 شكوى ووجهت 55 إنذارا للمنشآت المخالفة، وأوقفت منشأتين عن العمل لعدم التزامهما بالاشتراطات الصحية، مؤكدا سحب 27 عينة من الأسواق لإجراء الفحوصات المخبرية للتأكد من سلامة المواد الغذائية المتداولة.

وأضاف، إن المديرية تواصل جهودها للحد من بيع المواد الغذائية المتجولة، نظرا للمخاطر الصحية التي قد تنجم عنها، مشيدا بمشاركة السلطة في مبادرة “حفظ النعمة” التي تهدف إلى تقليل هدر الطعام وضمان وصول الأغذية الصالحة إلى مستحقيها خلال رمضان.