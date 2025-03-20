زين تواصل دعم مؤسسة الآمال للتدريب للعام الثامن على التوالي

وطنا اليوم:في إطار التزامها المستمر بتمكين النساء والشباب الأقل حظًا وتعزيز مهاراتهم؛ جدّدت شركة زين الأردن وللعام الثامن على التوالي دعمها لمؤسسة الآمال للتدريب والتعليم والتنمية.

ويندرج دعم شركة زين لمؤسسة الآمال والذي بدأ في العام 2017 في إطار حِرص الشركة ودورها الفاعل في تقديم كافة أوجه الدعم للبرامج والمُبادرات التي تُعنى بمجالات التعليم وتمكين المرأة والشباب، لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للمجتمعات، كما ويأتي تماشياً مع الهدفين الرابع (التعليم الجيد) والسابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف) من أهداف التنمية المُستدامة التي تطبقها الشركة في كافة برامجها ومبادراتها في مجال إدارة الاستدامة.

وتقدّم شركة زين الأردن عبر هذا الدعم خدمات الإنترنت المجاني لكافة برامج المؤسسة التنموية والجلسات التدريبية، مما يسهم في تمكين المستفيدين من الوصول إلى المحتوى التعليمي المتنوع وتطوير مهاراتهم الرقمية، والتي تشمل الدورات التكنولوجية وتطوير المهارات لاستخدام أدوات جوجل وتنظيم العمل الرقمي، ومكتبة الآمال و برنامج التبادل اللغوي T-Talk الذي يساعد المشاركات على تحسين مهاراتهن اللغوية عبر التفاعل مع متحدثين أصليين للغة الإنجليزية عبر الانترنت، إذ استفاد حتى اليوم أكثر من 2000 امرأة من البرنامج، وتجاوز العدد الإجمالي للمستفيدين من الدعم الذي تقدمه زين حتى اليوم الـ 4936 مستفيد ومستفيدة، منهم 1395 طفل وطفلة و3441 من فئة الشباب و100 من كِبار السن، لتسهم الشركة بتعزيز وصول المشاركين إلى المواد التعليمية، وتسهيل التواصل بين الفرق العاملة والمستفيدين، إضافة إلى دعم الابتكار في أساليب التعليم الرقمي.

يذكر أن شركة الآمال للتدريب والتعليم والتنمية تأسست في العام 2012 كمؤسسة غير ربحية تعمل في مخيم جرش، وتهدف إلى تمكين المجتمعات الأقل حظاً من خلال التعليم والتدريب المهني، ويستمر دعم زين لهذه الجهود عبر توفير الإنترنت المجاني، مما يسهل الوصول إلى التعليم الرقمي ويسهم في تعزيز أساليب التعلم المبتكرة، وتمكين المجتمع في مخيم جرش، كما وتوفر “الآمال” مساحة آمنة للفتيات للتعلم وتطوير أنفسهن عبر دورات تدريبية وورش عمل في مجالات متعددة مثل التكنولوجيا والتنمية واكتساب لغات جديدة