بلدية غرب إربد تبيع الحاويات لـ 56 بلدية من إنتاج مصنعها

وطنا اليوم:تمكن مصنع الحاويات التابع لبلدية غرب اربد والذي تم تشغيله أخيرا من بيع حاويات إلى 56 بلدية، بالإضافة إلى وزارتي البيئة والسياحة بعد أن كان متعطلا لأكثر من 13 عاما.

وقال رئيس البلدية جمال بطاينة اليوم الخميس، إن المصنع الذي فازت به البلدية كجائزة من البنك الدولي، وتم تمويله من الوكالة الألمانية للتنمية الدولية عام 2010 ، يعمل بكامل طاقته الإنتاجية والبالغة 50 حاوية يوميا وبمواصفات عالية، حيث تخضع لفحوصات مخبرية من قبل الجمعية العلمية الملكية .

وأوضح أن المصنع لا يبيع الحاويات بعد تصنيعها فقط وإنما أعاد أسعارها إلى المستوى المعقول، حيث كانت الحاوية تباع للبلديات بحوالي 280 دينارا وبدون منافس، فيما أصبح الآن لا يزيد ثمنها بالقطاع الخاص عن 150- 130 دينارا .

وفي السياق، أشار البطاينة إلى أن البلدية أنذرت 21 منشأة وأصدرت مخالفات صحية بحق 35 منشأة ضمن المناطق التابعة للبلدية منذ بداية شهر رمضان الحالي .

وأكد أن مديرية الشؤون الصحية والبيئة في البلدية تعاملت مع 15 شكوى، فيما بلغ عدد الزيارات الميدانية 250 زيارة مسائية وصباحية، وبلغ عدد كشوفات رخص المهن 200.