ترامب: ألحقنا أضراراً جسيمة بالحوثيين وسنبيدهم تماماً

وطنا اليوم:أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن قواته ألحقت أضراراً جسيمة بالحوثيين في اليمن عقب الضربات الجوية الأخيرة التي طالت مواقع وقيادات عدة.

وأضاف في منشور على منصة “تروث سوشيال” اليوم الأربعاء، أن إيران لاتزال ترسل كميات كبيرة من الإمدادات.

وقال “على إيران أن توقف إرسال هذه الإمدادات فورًا. دعوا الحوثيين يقاتلون بأنفسهم. في كلتا الحالتين سيخسرون، لكن بهذه الطريقة سيخسرون بسرعة”.

كما كشف أنه تم إلحاق أضرار جسيمة بالحوثيين، وتابع قائلا “انظروا كيف سيزداد الوضع سوءا تدريجيا – إنها ليست معركة عادلة، ولن تكون كذلك أبدا. سيتم إبادتهم تماما!”.

غارات على صنعاء وصعدة

في موازاة ذلك ذكرت وكالة رويترز أن غارات استهدفت معقلا للحوثيين في صنعاء، مساء اليوم الأربعاء.

وأفاد أن الغارات استهدفت حي الجراف شمالي العاصمة، وطالت مواقع للحوثيين في صنعاء وصعدة.

أتى ذلك، بعدما شنت الطائرات الأميركية غارات على العديد من الأهداف في أنحاء اليمن خلال ليل أمس، لاسيما محافظة صعدة.

فيما أكدت مصادر محلية مطلعة أن صعدة تشكل مخبأ منذ فترة طويلة لقادة الحوثيين، فضلا عن مدينة الحُديدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

يشار إلى أنه بعد أسابيع من هدوء نسبي في ممرات الشحن بالبحر الأحمر عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة في يناير الماضي، حذر الحوثيون المتحالفون مع إيران في 12 مارس من استئنافهم الهجمات على سفن إسرائيلية ردا على إغلاق إسرائيل معابر في غزة.

لتشن الولايات المتحدة منذ يومين سلسلة ضربات على مواقع الجماعة في اليمن.

في حين هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بتحميل إيران مسؤولية أي هجمات مستقبلية يشنها الحوثيون، محذرا من عواقب وخيمة.

إلا أن جماعة الحوثي عادت وأعلنت أمس الثلاثاء أنها ستوسع نطاق أهدافها في إسرائيل خلال الساعات والأيام المقبلة ما لم يتوقف “العدوان” على غزة. وأعلنت استهداف قاعدة جوية إسرائيلية بصاروخ باليستي من دون تقديم دليل.

كما أشار المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إلى إطلاق عدة صواريخ مجنحة وطائرات مسيرة نحو حاملة الطائرات الأميركية هاري ترومان وعدد من القطع الحربية الأميركية.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية في غزة يوم السابع من أكتوبر 2023، شنت جماعة الحوثي مئات الهجمات على سفن قالت إنها مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن. إلا أنها علقت تلك الهجمات لبعض الوقت بعد بدء تطبيق الهدنة في غزة يوم 19 يناير الماضي.

فيما كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، شون بارنيل، أن الحوثيين هاجموا “سفنا حربية أميركية 174 مرة، وسفنا تجارية 145 مرة منذ 2023”.