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ضبط 9 محال تنتهك حرمة رمضان وإيقاف أصحابها حتى نهاية الشهر

منذ 36 ثانية
ضبط 9 محال تنتهك حرمة رمضان وإيقاف أصحابها حتى نهاية الشهر

وطنا اليوم:في خطوة حازمة لضبط المخالفات خلال شهر رمضان، نفّذت الجهات المختصة في محافظة الزرقاء، بالتعاون مع مديرية شرطة الزرقاء والفرق المختصة، حملة رقابية مكثفة أسفرت عن ضبط تسعة محال لبيع القهوة تقدم المشروبات الساخنة للمواطنين خلال ساعات النهار، وذلك على امتداد أوتوستراد الزرقاء، في انتهاك واضح للتعليمات المتعلقة بحرمة الشهر الفضيل.
وأكد محافظ الزرقاء، الدكتور فراس أبو قاعود، الذي أشرف بنفسه على عملية الضبط، أن أصحاب هذه المحال والعاملين فيها سيتم توقيفهم حتى انتهاء شهر رمضان، مشددًا على أن أي مخالفة مماثلة ستواجه بإجراءات قانونية وإدارية صارمة دون أي استثناء.
وأضاف أبو قاعود أن الحملات الرقابية ستستمر بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لضمان التقيد التام بالتعليمات، مشيرًا إلى أن احترام حرمة رمضان مسؤولية جماعية تستوجب الالتزام من الجميع. كما وجّه تحذيرًا شديد اللهجة مؤكدًا أن أي تجاوز سيتم التعامل معه بحزم وفق القوانين والأنظمة المعمول بها


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