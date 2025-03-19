منحة بـ 150 ألف يورو للمركز الوطني للبحوث الزراعية

وطنا اليوم:أكد مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية خالد أبو حمور، فوز المركز الوطني للبحوث الزراعية بالمنحة الرابعة من مشاريع الاتحاد الأوروبي بقيمه 150 ألف يورو وذلك ضمن التنافس على برنامج HORIZON-EUROPE.

وقال أبو حمور في بيان صحفي إن المشروع بعنوان “الإدماج المتعدد الأوجه للتنوع الحيوي من أجل تربة صحية وإدارة زراعية مرنة”، حيث سينفذ بالشراكة مع 19 جهة أوروبية مع الأردن الشريك الوحيد من الشرق الأوسط ممثلا بالمركز الوطني للبحوث الزراعية .

وأشار أبو حمور إلى أن دور المركز في المشروع يأتي من خلال فريق من مديرية بحوث البيئة والتغير المناخي للعمل على استخدام برامج نماذج المحاصيل وأدوات دعم القرار لإدارة أفضل للمزرعة من خلال محاكاه التغير في الإنتاج تبعا لسيناريوهات التغير المناخي المختلفة.

كما أشار أبو حمور أن مثل هكذا مشاريع مع عدد كبير من الشركاء الأوروبيين من شأنه أن يعزز التعاون في مجال البحوث الزراعية بين المركز وعدد من الجامعات الأوروبية ومراكز البحوث وشركات القطاع الخاص الأوروبية المتخصصة بالإنتاج الزراعي.

وثمن أبو حمور دور الاتحاد الأوروبي الداعم للمشاريع الريادية، والتي يعكف المركز الوطني للبحوث الزراعية على تنفيذها خدمة للقطاع الزراعي.