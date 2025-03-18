بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

وفاة طفلين أردنيين وإصابة أفراد من أسرتهما إثر حادث سير بالسعودية

منذ 50 ثانية
وفاة طفلين أردنيين وإصابة أفراد من أسرتهما إثر حادث سير بالسعودية

وطنا اليوم_تتابع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية حادث السير الذي تعرضت له عائلة أردنية، اليوم، في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي أسفر عن وفاة طفلين، ووقوع إصابات.

 

وقال مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية السفير د. سفيان القضاة إن الحادث وقع على طريق مكّة المكرمة- المدينة المنورة، وأسفر عن إصابة الزوج والزوجة وأربعة أبناء، وجرى نقلهم إلى المستشفيات القريبة من مكان الحادث، وحالتهم العامة بين مستقرّة وحرجة، وتم إخلاء الوفاتين من الأبناء من مكان الحادث.

 

وبيّن السفير القضاة أن القنصلية العامة الأردنية في جدّة تتابع مع السلطات السعودية ملابسات وقوع الحادث، موضّحًا أن فريقًا من القنصلية توجّه إلى مستشفى الملك عبد الله في جدّة؛ للاطمئنان على حالة المواطن الأردني الذي تعرض للحادث.

 

وأضاف السفير القضاة أن مديرية العمليات والشؤون القنصلية على تواصل مستمر مع ذوي العائلة، وتعمل على تقديم كل ما يلزم من تسهيلات، وإجراء الترتيبات اللازمة لنقل جثماني الطفلين إلى المملكة، إذا ما رغب ذويهم بذلك.

 

وأعرب السفير القضاة عن أصدق التعازي والمواساة لوفاة الطفلين، متمنيًا الشفاء العاجل للمواطن وعائلته.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:12

حماس: لم نرفض المقترح الأمريكي والاحتلال يريد إفشال الهدنة

22:08

الدكتور احمد الرقيبات يكتب.. الحروب العالمية ومصير البشرية

22:05

سنصمد

21:54

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي العدوان وأبو الراغب

21:02

Orange Jordan Signs Exclusive Agreement to Provide Telecommunications Services on Amman Vision Buses

20:49

73 % من شهداء قطاع غزة من الأطفال والنساء

20:42

صاروخ من اليمن يرعب الإسرائيليين والاحتلال يعلن اعتراضه

20:15

موسى التعمري يلتحق بتدريبات منتخب النشامى

20:03

مصدر : المكالمة بين بوتين وترامب سارت بشكل جيد للغاية

19:53

أورنج الأردن تُوقّع اتفاقية حصرية لتوفير خدمات الاتصالات على متن حافلات رؤية عمان

19:36

اختناق 14 شخصا بحريق منزل بالشونة الشمالية

19:33

الرئاسة الفلسطينية: ندين تصرفات حماس غير المسؤولة

وفيات
وفيات الثلاثاء 18-3-2025وفيات الاثنين 17-3-2025وفيات الأحد 16-3-2025كريمة الشيخ عبدالحميد السائح والدة سعيد ابوميزر في ذمة اللهوفيات الجمعة 14-3-2025